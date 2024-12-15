Посолку України у США "атакують" пранкери. Вона натякнула, хто за цим стоїть

Вона закликала колег бути пильними

Посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова поскаржилася на телефонні дзвінки від пранкерів. Вони видають себе за американських урядовців.

Про це Маркарова повідомила на своїй сторінці у Facebook. Вона закликала колег перевіряти контакти з незнайомих номерів.

"Колеги, за останні дні отримала на телефон купу повідомлень від пранкерів/зловмисників, які видають себе за американських урядовців і або просять прямі контакти наших урядовців або терміново переговорити (звичайно вдаючи що пишуть з якогось секретного телефону). Звичайно ми з нашими всіма партнерами в постійному контакті і також використовуємо виключно перевірені канали комунікації, тому всі такі випадки відразу зловили і повідомили правоохоронців. Однак враховуючи сплеск таких контактів, а також доволі гарну якість виконання, вирішила написати тут, щоб звернути увагу всіх до активізації зловмисників (агресивних північних сусідів?). Будьте пильні і перевіряйте контакти з незнайомих номерів/електронних пошт/месенджерів", — написала вона.

Нагадаємо, Маркарова повідомила, що Палата представників США ухвалила законопроєкт про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA). Втім у ньому відсутнє положення щодо продовження терміну дії закону про лендліз для захисту демократії в Україні. Вона зазначила, що закон про асигнування на потреби нацоборони на 2025 рік підтримав 281 конгресмен.