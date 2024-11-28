На край світу за смішні гроші: посольство України в Ефіопії шукає працівника, але є один нюанс

Зазначимо, що в Ефіопії, звичайно, це дві середні заробітні плати… для громадянина Ефіопії

Міністерство закордонних справ України оголосило вакансію на посаду "Третій секретар з консульських питань Посольства України в Федеративній Демократичній Республіці Ефіопія". Здавалося б, робота непогана, але є один неприємний нюанс: заробітна плата на місяць трохи перевищує 15 тисяч гривень (приблизно 350 доларів США).

Ще 22 листопада пресслужба МЗС повідомила про те, що оголошено конкурс на низку вакансій. Серед них також була посада третього секретаря посольства України в Ефіопії. Щоправда, в оголошенні не вказали розмір заробітної плати.

Тим часом в контракті в умовах оплати праці у пункті "посадовий оклад" вказано суму в 15 017 грн на місяць – це менше, ніж дві мінімальні зарплати в Україні. Це приблизно 350 доларів США. Зазначимо, що в Ефіопії, звичайно, це дві середні заробітні плати… для громадянина Ефіопії. Українське посольство, схоже, все ж таки шукає громадянина України. Тому незрозуміло, хто ж погодиться працювати буквально на краю світу за смішні гроші.

Втім, не все так погано, як здається на перший вигляд. Вказується, що співробітник на посаді третього секретаря має право на надбавку до посадового окладу за ранг та на компенсаційні виплати за перебування у довготривалому відрядженні. Проте залишається тільки здогадуватися, скільки вони складають.

Тим часом будівля генконсульства РФ у польській Познані може перейти у розпорядження до української дипмісії. Наші дипломати вже надіслали офіційну ноту польській стороні з відповідним запитом.

А нещодавно ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що через дипломатичні канали на початку повномасштабної війни Росії проти України перевозили бронежилети та дрони для ЗСУ. Він також розповів, які зловживання цими каналами у світі трапляються найчастіше.