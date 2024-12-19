Зеленський готує масштабну заміну послів: відомі перші прізвища

Змінять послів у багатьох країнах

До кінця 2024 року президент України Володимир Зеленський збирається провести масштабні зміни у дипломатичному корпусі країни. За попередніми даними, планується замінити щонайменше 20 послів у різних країнах.

Таке рішення начебто пов'язане з неефективною роботою дипломатів. Про це повідомляє NV з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, серед перших змін — заміна посла України в Німеччині Олексія Макєєва. Як стало відомо, на його посаду планують призначити чинного посла в Ізраїлі Євгена Корнійчука. Посада представника України в Ізраїлі наразі залишається вакантною.

Також, за словами джерел, кадрові перестановки торкнуться й інших країн. Зокрема, залишать свої посади посол у Словенії Андрій Таран та посол в Китаї Павло Рябікін, який, як повідомляється, вирішив звільнитися через стан здоров'я.

Крім того, як зазначають співрозмовники видання, зміни очікують і на дипломатичну місію в Канаді. Поточний посол Юлія Ковалів може втратити посаду через незадовільну роботу з діаспорою та невирішений скандал, пов'язаний з ветераном СС.

За даними NV, питання призначення нового посла вирішується й у Молдові. Олексій Данілов, якого раніше планували призначити на цю посаду, припинив комунікацію з Офісом Президента та обрав роботу в оборонній компанії.

"Він в якийсь момент перестав виходити на зв’язок, не подавав документи, ховався, а зараз взагалі десь пішов працювати в оборонну компанію", — зазначає джерело видання в ОП. Серед можливих кандидатів на цю посаду розглядають співробітника МЗС Пуана Роговея.

Також шукають заміни послу України у США Оксані Маркаровій. Як повідомляють джерела NV, вона може залишатися на посаді до завершення каденції в лютому. Серед потенційних кандидатів називали віцепрем'єрку Ольгу Стефанішину, проте наразі її кандидатура не розглядається.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що посолку України у США "атакують" пранкери. Вона натякнула, хто за цим стоїть.