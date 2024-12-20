Зеленский согласовал большие дипломатические перестановки: что известно о новых послах Украины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Глава государства назвал фамилии новых послов
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о больших кадровых перестановках в дипломатическом секторе страны. Речь идет о назначении новых послов в международных организациях и иностранных государствах.
Об этом он заявил в обращении 20 декабря. В частности, Зеленский согласовал назначения новых послов в Турции, НАТО и ООН. Ими стали:
- Нариман Джелял — посол Украины в Турции;
- Алена Гетьманчук — посол Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО);
- Андрей Мельник — посол Украины в Организации Объединенных Наций (ООН).
Нариман Джелял является украинским политологом, преподавателем, активистом и журналистом крымскотатарского происхождения. В 2021 году он был задержан российскими оккупантами в Крыму, а в его доме были проведены обыски. В 2024 году Россия передала его Украине.
Алена Гетьманчук — основательница и директор Центра "Новая Европа", внештатная старшая аналитика Евразийского Центра Atlantic Council (США). В 2009 году стала соучредителем Института мировой политики, которым руководила в течение восьми лет. С 2016 года Алена является членом Консультационного комитета Президентов Украины и Польши.
Андрей Мельник является украинским дипломатом. С 2014 по 2022 год был Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Германии, с 2022 по 2023 — заместителем Министра иностранных дел Украины, а с июня 2023 года — Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Бразилии.
Зеленский заявил, что вскоре будут подписаны соответствующие указы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что посла Украины в США "атакуют" пранкеры. Она намекнула, кто за этим стоит.