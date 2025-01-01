Холод і порожнеча: який вигляд має Придністров'я після зупинки транзиту газу (відео)

Людям розповіли, що треба робити

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію з міркувань національної безпеки. Без газу лишилося невизнане "Придністров’я". В результаті жителі самопроголошеної "республіки" лишилися без опалення та гарячої води, а вулиці Тирасполя виглядають пустими.

Відповідне відео поширюють в телеграм-каналах. На опублікованих кадрах, які зняв чоловік помітно, що на вулиці зовсім немає людей, автівки не їздять по дорозі.

Що цікаво, РФ відмовилася постачати газ іншими маршрутами, тому місцевих закликають тепло одягатися, вішати ковдри на вікна та використовувати електрообігрівачі.

Нагадаємо, що російська компанія "Газпром" наприкінці грудня повідомила, що з 1 січня зупиняє постачання газу до Молдови. Адже у РФ вважають, що "Молдовагаз" не може виконувати фінансові зобов’язання за чинним контрактом. Росіяни вимагають від Молдови сплачувати борг за газ свого анклаву. Своєю чергою Кишинів не визнає борг Тирасполя (Москва вимагає 709 млн доларів) і не планує його виплачувати. У "Молдовагаз" заявили, що "взяли до відома" рішення "Газпрому" і нагадали: ще з грудня 2022 року весь газ, який постачався до Молдови, перенаправлявся до "ПМР".

Готуючись до відсутності дешевого російського газу так звана влада невизнаного "Придністров’я" 11 грудня запровадила надзвичайний економічний стан. Зокрема він передбачає заборону експорту енергоресурсів, особливий порядок реалізації, придбання та розподілу продовольства та предметів найпершої потреби. Також запроваджено обмеження на окремі види фінансової та економічної діяльності, включаючи переміщення товарів, фінансових засобів та надання послуг.

Нагадаємо, Україна і Росія ще до початку повномасштабної війни підписали контракт, який передбачав транзит російського газу через українську територію. Дія контракту завершилася 31 грудня. Відтак з 1 січня 2025 року газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. У Росії підтвердили, що "Газпром" припинив транзит газу через Україну.

"Телеграф" писав, що у Придністров’ї дозволили збирати деревину для опалення як альтернативу російському газу. Робити це може кожен житель, проте є обмеження — не можна використовувати бензопилу та транспортний засіб для перевезення дров, наприклад, легковий або вантажний автомобіль, причіп.