"Мы вас ждем": Зеленский сказал, когда и где готов встретиться с Фицо
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Глава государства ограничился коротким ответом в социальных сетях
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о встрече.
Об этом глава государства написал в соцсети "Х" (бывший "Твиттер"). Глава государства решил ограничиться коротким комментарием в Интернете.
Украинский президент предложил словацкому премьер-министру приехать в Киев уже в эту пятницу.
"Ок. Приезжайте в Киев в пятницу", — написал Зеленский.
Что предшествовало заявлению
Премьер Словакии Роберт Фицо официально пригласил президента Украины Владимира Зеленского встретиться, чтобы разрешить споры на фоне прекращения транзита российского газа через Украину. Во время обращения к Зеленскому Фицо подчеркнул, что встречу лучше провести на территории Словакии недалеко от границы с Украиной.
Помимо этого Фицо заявил, что не желает приезжать на переговоры в Украину.
Напомним, "Газпром" планирует уволить почти половину работников своего главного офиса после прекращения транзита газа через территорию Украины.
Также "Телеграф" рассказывал, что пророссийское правительство Венгрии шантажирует Украину членством в ЕС из-за остановки транзита газа.