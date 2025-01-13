"Мы вас ждем": Зеленский сказал, когда и где готов встретиться с Фицо

Глава государства ограничился коротким ответом в социальных сетях

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о встрече.

Об этом глава государства написал в соцсети "Х" (бывший "Твиттер"). Глава государства решил ограничиться коротким комментарием в Интернете.

Украинский президент предложил словацкому премьер-министру приехать в Киев уже в эту пятницу.

"Ок. Приезжайте в Киев в пятницу", — написал Зеленский.

Что предшествовало заявлению

Премьер Словакии Роберт Фицо официально пригласил президента Украины Владимира Зеленского встретиться, чтобы разрешить споры на фоне прекращения транзита российского газа через Украину. Во время обращения к Зеленскому Фицо подчеркнул, что встречу лучше провести на территории Словакии недалеко от границы с Украиной.

Помимо этого Фицо заявил, что не желает приезжать на переговоры в Украину.

Напомним, "Газпром" планирует уволить почти половину работников своего главного офиса после прекращения транзита газа через территорию Украины.

Также "Телеграф" рассказывал, что пророссийское правительство Венгрии шантажирует Украину членством в ЕС из-за остановки транзита газа.