Байден высмеял Путина в прощальной речи: главные тезисы

В центре внимания Байдена оказались Китай, Ближний Восток и Украина

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в понедельник, 13 января, выступил с речью в Государственном департаменте США перед своей отставкой. В своей речи он упомянул о российской агрессии в Украине и высмеял Владимира Путина.

Об этом сообщает "Голос Америки". На своей итоговой пресс-конференции Байден заявил, что он был единственным главнокомандующим США, посетившим Украину во время войны с Россией.

Также он заявил, что российское руководство и пропагандисты провалились в своих обещаниях "захватить Киев за три дня".

"Путин думал, что он завоюет Украину за 3 дня, но с тех пор я в Киеве был, а он нет", — заявил Байден. Он добавил, что Украина все еще является свободной и независимой страной с потенциалом к ​​светлому будущему.

США объединили 50 стран в поддержку украинского государства, к ней впервые присоединились страны Азии, а не только Европы, отметил Байден.

Он добавил, что санкции помогают сдерживать Россию. Кремль теряет на поле боя в Украине людей и технику, а рубль переживает сложные времена, сказал президент США.

Как сообщал "Телеграф", в Пентагоне подтвердили, что, несмотря на все свои обещания, администрация Байдена не успеет предоставить Украине всю обещанную военную помощь к инаугурации Трампа.