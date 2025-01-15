Не тільки РФ має поступатися для миру: кандидат на посаду держсекретаря США закликав бути "реалістичними"

Обидві сторони мають дійти компромісу, вважає американський політик

Сенатор США від Республіканської партії Марк Рубіо, якого Дональд Трамп висунув на посаду голови Держдепартаменту, вважає, що Україна та Росія мають піти на взаємні поступки з метою припинити війну.

Про це повідомив американський щотижневий журнал Barron’s. Рубіо закликав обидві країни "бути реалістами", оскільки в цій ситуації жодна із сторін не зможе досягти зміни ситуації на свою користь.

Він зазначив, що Росія не в змозі завоювати всю Україну, тому що територія країни є досить великою, а українці хоробро воюють. Водночас Україна не має можливості відтіснити росіян за межі міжнародно визнаних кордонів. Головна проблема України, за словами Рубіо, полягає у людських втратах.

"Те, що зробив Путін, є неприйнятним, але ця війна має закінчитися. Важливо, щоб кожен був реалістом. На поступки доведеться йти не лише Росії, а й Україні", - заявив Рубіо.

Мета Путіна, за словами американського політика, полягає в наступному:

нав’язати Україні "нейтралітет", щоб утримати її від вступу до НАТО;

модернізувати російську армію, щоб потім знову повернутись в Україну з війною.

Українці повинні мати важелі впливу, але їм доведеться йти на поступки, щоб досягти встановлення миру, упевнений Рубіо.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Росія не збирається завершувати війну в Україні, якщо Київ та країни-союзники України не виконають вимог Москви. Йдеться про відмову від вступу України до НАТО, нейтральний статус і фактичне роззброєння для України, що відкриває двері для ймовірного нового російського вторгнення.