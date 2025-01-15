Не только РФ должна уступать для мира: кандидат на должность госсекретаря США призвал быть "реалистичными"

Обе стороны должны прийти к компромиссу, считает американский политик

Сенатор США от Республиканской партии Марк Рубио, которого Дональд Трамп выдвинул на должность главы Госдепартамента, считает, что Украина и Россия должны пойти на взаимные уступки с целью прекратить войну.

Об этом сообщил американский еженедельный журнал Barron's. Рубио призвал обе страны "быть реалистами", поскольку в данной ситуации ни одна из сторон не сможет достичь изменения ситуации в свою пользу.

Он отметил, что Россия не в состоянии завоевать всю Украину, потому, что территория страны достаточно большая, а украинцы храбро сражаются. В то же время у Украины нет возможностей оттеснить россиян за пределы международно признанных границ. Главная проблема Украины, по словам Рубио, состоит в человеческих потерях.

"То, что сделал Путин, является неприемлемым, но эта война должна закончиться. Важно, чтобы каждый был реалистом. На уступки придется идти не только России, но и Украине", — заявил Рубио.

Цель Путина, по словам американского политика, состоит в следующем:

навязать Украине "нейтралитет", чтобы удержать ее от вступления в НАТО;

модернизировать российскую армию, чтобы потом снова вернуться в Украину с войной.

Украинцы должны иметь рычаги влияния, но им придется идти на уступки, чтобы достичь установления мира, уверен Рубио.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Россия не собирается завершать войну в Украине, если Киев и страны-союзники Украины не выполнят требования Москвы. Речь идет об отказе от вступления Украины в НАТО, нейтральном статусе и фактическом разоружении для Украины, что открывает двери для вероятного нового российского вторжения.