Дуже небезпечний сценарій: The Times пояснили, чому Трампу немає діла до України та чого він насправді хоче

Європейські лідери стривожені риторикою Трампа та з великим запізненням починають усвідомлювати, що несе його президентство

Новому президенту США Дональду Трампу, який раніше обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, довелося надати своєму спеціальному представнику Кіту Келлогу 100 днів, щоб той знайшов рішення для припинення війни в Україні. Це зробило ризик переростання війни у заморожений конфлікт вірогіднішим, ніж коли-небудь до того. Але сумна правда полягає в тому, що Трампу все одно – його цікавлять лаври миротворця, а не реальний мир в Україні.

Про це пише видання The Times. Зокрема, у матеріалі нагадується, що історія будь-якого замороженого конфлікту – це майже завжди просто відкладена війна. Професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюс Філліпс О'Брайен зазначив у коментарі виданню, що Трамп у питанні завершення війни в Україні робить ставку на репутацію людини, яка вміє домовлятися.

"Трампу насправді немає діла до України. Він хоче отримати кредит довіри за припинення бойових дій, оголосити себе миротворцем і повернутися додому", – сказав професор.

Він додав, що погрози Трампа на адресу Росії не переконливі, а також президент США не запропонував жодних гарантій безпеки, воліючи позиціювати себе, як посередника, а не як гаранта. Наприклад, він вже дав зрозуміти, що забезпечувати дотримання умов миру в Україні у випадку потреби повинні миротворці з країн Європи, а не з США.

Європейські лідери стривожені риторикою Трампа та з великим запізненням починають усвідомлювати, що його президентство в США – це навіть не "корейський сценарій" для України. Південна та Північна Кореї технічно все ще перебувають у стані війни, оскільки поділ у 1953 році відбувся за лінією фронту без підписання мирної угоди, проте дотримання перемир'я перші роки забезпечували іноземні військові під прапором ООН, а потім – американська армія. Трамп же, схоже, планує раптове припинення вогню без будь-яких гарантій для України.

"Ніхто не хоче миру більше, ніж народ України. Але вони хочуть справедливого і тривалого миру. Чого вони не хочуть, так це замороженого конфлікту, який може спалахнути знову трохи згодом", – сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на форумі в Давосі, давши зрозуміти, що для Європи такий сценарій неприйнятний.

Для України такий варіант також не є прийнятним, тому вимоги Трампа можуть відкинути. Президент України Володимир Зеленський говорив, що минулого разу наявність замороженого конфлікту на Донбасі переросла у повномасштабну війну, а росіянам довіряти "на слово" взагалі не можна.

"Ми намагалися говорити з Росією. Але ми не почули від них нічого, окрім брехні. Ніякої правди. Ми не можемо їм довіряти", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше експерт програми глобальної економіки та фінансів ім. Майкла Кляйна в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні (Chatham House) Девід Лубін пояснив "Телеграфу", як Трамп знайде "золоту середину і натисне на Путіна.