Перша зустріч з новою адміністрацією Трампа: Сибігу запрошено на засідання глав МЗС

Зустріч пройде у Франції

Голову МЗС України Андрія Сибігу було запрошено на зустріч із колегами з інших держав. Там буде присутній представник США. Таким чином, ця зустріч може стати першим офіційним контактом України з представниками нової адміністрації США під керівництвом Трампа.

Про зустріч "Суспільному" повідомили джерела у дипломатичних колах. За їхніми даними, ця зустріч має відбутися 12 лютого у Парижі. На ній будуть присутні глави МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії та США.

Інших деталей джерело поки що не розкрило.

Довідково: посаду голови Держдепу США зараз обіймає Марко Рубіо.

Нагадаємо, що у понеділок, 30 грудня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом із українською делегацією прибув до Сирії. У Дамаску він зустрівся з новим лідером країни Ахмедом аль-Шараа.

Також ми повідомляли про те, що в Україні припиняється низка проєктів, які фінансують Сполучені Штати в рамках допомоги від USAID. У соцмережах Linkedin, Instagram і Facebook з’явилася хвиля прощальних оголошень про закриття ініціатив або самостійні спроби зібрати кошти в Україні.