Чим Трамп схожий на Путіна та Сі Цзіньпіна і чому це загрожує неприємностями - Bloomberg

Путін, Трамп і Сі перебувають у полоні інстинктів

Війна і мир у наш час в першу чергу залежатимуть від трьох президентів: Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. При цьому, як виявилося, Трамп дуже схожий на своїх колег — "він імперіаліст. І це обіцяє неприємності".

Такого висновку дійшло видання Bloomberg, спробувавши "заглянути в розум" цих лідерів. Як зазначають журналісти, якщо проаналізувати ідеї, які витають у них у головах, то можна виявити не так зіткнення ідеологій, як загальне мислення.

На думку автора статті, Путін і Сі — а тепер, мабуть, і Трамп — перебувають у полоні не стільки ідентифікованих ідеологій, скільки простіших інстинктів: волі до влади та спільної жаги до панування, що включає територіальну експансію.

"Суфікс -ізм, що описує цю ментальність, — це імперіалізм", — вважають у Bloomberg.

Путін

На думку журналістів, уявляє себе не реінкарнацією Леніна чи Сталіна, а новим царем на зразок Петра чи Катерини, який збирає російські землі та інші території.

"Він намагається прикрити це шарлатанськими історичними теоріями про те, що, скажімо, українці насправді були росіянами, самі того не знаючи. Але єдиний зв'язний наратив у голові Путіна — це історія його власної могутності, яку він відчуває, що повинен проектувати через ірредентистську, експансіоністську та агресивну російську державу", — йдеться у статті.

Сі

Китай Сі, хоч і залишається комуністичним за назвою, агностично ставиться до стилю правління, який обирають сусідні країни. Але він вимагає, щоб вони схилялися перед Пекіном.

"До недавнього часу щось велике зазвичай стояло на шляху неоімперіалізму, який Сі втілює в Азії, а Путін — у Східній Європі. який уособлює Сі в Азії чи Путін у Східній Європі, зазвичай стояло щось велике. Це були Сполучені Штати, які мають традицію винятковості і часто визначали себе або як маяк свободи, або як хрестоносця за неї. … Проте американська винятковість занепала, починаючи з Буша і Райс та їхніх воєн в Іраку та Афганістані… Але Америка, як і раніше, вважала себе, по суті, антиімперіалістичною державою.Це змінилося цього місяця, коли Трамп прийняв свою другу присягу".

Трамп

Видання нагадує, як Трамп залякував Данію, тому що він хоче включити Гренландію до складу США, Панаму, тому що він хоче "повернути" її побудований американцями канал через перешийок, і навіть Канаду, яка, на його думку, підходить на роль 51-го штату

"Він також вибрав незвичайного попередника для посилання під час своєї інавгураційної промови. Там, де інші недавні президенти зазвичай посилалися на когось на горі Рашмор, Трамп відправив свою аудиторію до їхніх енциклопедій, вихваляючи 25-го президента Вільяма Мак-Кінлі. Одна з причин полягає в тому, що Мак-Кінлі був протекціоністом і широко використовував торгові тарифи, які Трамп любить, любить, любить. Інша причина полягає в тому, що він також був найбільш відверто імперіалістичним президентом в американській історії, захопивши Кубу, Пуерто-Ріко, Гуам, Філіппіни, західні Самоанські острови та острів Вейк, а також анексувавши Гаваї", — пише автор.

Замість того, щоб перемогти імперіалізм, у часи Мак-Кінлі США прийняли його, хоча б ненадовго, проте потім різко повернулося проти нього, "бачачи в ньому корупцію американської винятковості. Трамп далекий від такого розуміння І саме це тішить Путіна та Сі. Кожен по-своєму сподівається укласти з Трампом угоду про поділ світу на сфери впливу. У Кремлі особливо паморочиться голова від сподівань, що Путін і Трамп потиснуть один одному руки у межах "нової Ялти".

Оглядач пояснює, що 80 років тому в Ялті зустрілися Франклін Рузвельт, Сталін та Черчілль, щоб домовитися про повоєнне врегулювання. Рузвельт прагнув, щоб Сталін кивнув головою на новий порядок, який би поставив імперіалістичну агресію поза законом, формалізований в інституції, яка називалася б Організацією Об’єднаних Націй. На папері він це отримав. Насправді, однак, він і Черчілль прийняли угоду, за якою Сталін продовжував підпорядковувати собі Центральну і Східну Європу. Американці сприйняли Ялту як поразку принципів, росіяни — як перемогу силової політики, а поляки, країни Балтії та інші – як кричущу зраду.

"Сьогодні світ, здається, приречений на нову Ялту між Трампом, Путіним і Сі. Це буде пакт між імперіалістами, не заснований на жодному високому ідеологічному баченні, окрім уявлення про те, що сила має рацію, а примус є чесною грою. Це може призвести до війни між ними, якщо вони не зможуть домовитися про здобич. Це, безумовно, прирече деякі маленькі країни, що опинилися посередині. І як зрозуміли демократи в 1900 році, а Путін і Сі довели це беззаперечно, імперіалізм за кордоном також призведе до деспотизму вдома", – підсумував автор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Трамп випрє Росію з нафтових ринків.