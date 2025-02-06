"Їм доведеться": Келлог висловився щодо виборів в Україні до закінчення війни

Вибори є "ознакою здорової демократії", переконаний Келлог

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог висловився про проведення виборів в Україні.

Про це він розповів у інтерв’ю Newsmax. За його словами, це неможливо зробити, доки триватиме російсько-українська війна. Тому вибори потрібно проводити після закінчення війни.

Келлог також назвав вибори "ознакою здорової демократії".

"У кожній демократичній державі мають проходити вибори. Раніше ми проводили вибори і під час воєн. Зараз українці не можуть, тому що це записано в їхній Конституції. Виборів не буде до припинення військових дій, але ви досягнете моменту, коли Україні доведеться провести вибори", — заявив Келлог.

Нагадаємо, Кіт Келлог вже робив заяву про те, що Україні необхідно провести вибори якнайшвидше і, можливо, до кінця року. Особливо на цьому наполягатимуть у разі, якщо вдасться досягти якоїсь угоди про припинення вогню. Водночас американські ЗМІ повідомляли, що в адміністрації Дональда Трампа поки що немає чіткого плану щодо завершення війни в Україні.

Раніше"Телеграф" розповідав про те, що Трамп озвучив новий прогноз щодо війни в Україні. У Білому домі не відкидають, що війну можна завершити "за місяці".