До уровня армии РФ не дотянем даже с миротворцами? Зеленский объяснил, как этого избежать

Даже если Европа пошлет 150 тысяч солдат, превосходство России останется

Украина поддерживает введение миротворцев, но как часть гарантий безопасности. Также Киев считает идею не жизнеспособной без участия Соединенных Штатов Америки.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian. Он также утверждает, что такая миссия будет работать только при ее масштабном развертывании.

"Публичные заявления Трампа относительно Украины до сих пор были разрозненными и часто противоречивыми, но одна из тем, которая преобладала, заключается в том, что, хотя он хочет заключить соглашение о прекращении войны, Европа должна отвечать за сохранение мира после нее. В ответ президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул идею европейских миротворческих сил, которые могут быть развернуты в Украине в какой-то момент после соглашения о прекращении огня", – пишет издание.

Владимир Зеленский заявил, что такая миссия будет иметь смысл только при ее масштабном развертывании.

"Если речь идет об идее Эммануэля, если это часть [гарантий безопасности – ред.], то да, если будет 100-150 000 европейских войск, тогда да. Но даже тогда мы не были бы такого же уровня войск, как российская армия, которая противостоит нам", – сказал он.

Европа еще очень далека от согласования развертывания боеспособных войск в Украине, на которое Путин вряд ли согласится на переговорах, и Зеленский сказал, что более мягкая миротворческая миссия вряд ли сработает, если она не придет с гарантиями, что она будет противостоять России, если Москва возобновит военные действия.

"Я скажу вам откровенно, я не думаю, что войска ООН или что-то подобное когда-то действительно помогало кому-то в истории. Сегодня мы не можем реально поддержать эту идею. Мы за [миротворческий – ред.] контингент, если это часть гарантий безопасности, и я бы еще раз подчеркнул, что без Америки это невозможно", — добавил он.

Перспектива соглашения ускорила прения относительно так называемых европейских ботинок на местах для поддержания мира, наблюдения за прекращением огня и помощи в сдерживании России от предстоящей агрессии. Вопрос в том, чьи сапоги и сколько, и согласится ли когда-нибудь Путин, пишет The New York Times.

"Некоторые европейские страны, среди которых страны Балтии, а также Франция и Великобритания, выдвинули возможность ввести часть своих войск в состав сил в Украине. Высокопоставленные немецкие чиновники назвали эту идею преждевременной", – говорится в публикации.

За исключением членства Украины в НАТО, которое кажется маловероятным на протяжении многих лет, идея иметь большое количество европейских войск из стран НАТО выглядит опрометчивой для многих чиновников и аналитиков.

"Без явного участия Америки в такой операции – с американским воздушным прикрытием, противовоздушной обороной и разведкой, как человеческой, так и технической – европейские войска были бы под серьезной угрозой российского зондирования и даже атак", – отмечает NYT.

Напомним, британский генерал в отставке, бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Ричард Ширрефф считает, что Украина должна стать членом НАТО и это единственная гарантия безопасности, которая имеет значение.