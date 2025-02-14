Трамп знову заговорив про зустріч Україна-США-Росія: але тепер змінилося місце

При цьому нещодавно Трамп заявляв, що планує провести зустріч з російським правителем Володимиром Путіним у Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп вдруге за один день анонсував зустріч представників США, України та Росії, проте на цей раз не у Мюнхені. За його словами, зустріч повинна буде відбутися у Саудівській Аравії на "наступному тижні".

Про це він заявив 13 лютого під час виступу для пресі. Окрім того, Трамп знову вперто заговорив про зустріч представників США, України та Росії 14 лютого в Мюнхені – попри те, що у президента Володимира Зеленського такі плани вже спростували.

"Завтра відбудеться зустріч у Мюнхені, а наступного тижня — в Саудівській Аравії. Не з моєю участю чи участю Путіна, але з топовими посадовцями. Україна братиме участь в обох зустрічах. Ми подивимося, чи зможемо покласти край цій війні", – заявив він.

При цьому нещодавно Трамп заявляв, що планує провести зустріч з російським правителем Володимиром Путіним у Саудівській Аравії. А сама Саудівська Аравія активно претендує на те, щоб стати як мінімум площадкою для укладення мирної угоди між Україною та Росією, а як максимум – одним з творців мирного договору.

Нагадаємо, що Трамп 13 лютого, на наступний день після розмови із Зеленським та Путіним анонсував важливу зустріч у Мюнхені. Учасниками розмови мають стати три сторони: Україна, Росія та США. При цьому у Зеленського відкидають таку можливість. Як повідомив радник глави української держави з питань комунікацій Дмитро Литвин, наша позиція залишилась незмінною. А саме, за його словами, — спочатку зі Штатами має спілкуватись Україна. Також до розмови має бути залучена і Європа. Водночас наразі будь-які комунікації з росіянами на полях Мюнхенської конференції не плануються.

При цьому на 14 лютого у Мюнхені Володимир Зеленський уже має заплановану зустріч з представниками США – віцепрезидентом Джей Ді Венсом та державним секретарем Марком Рубіо.