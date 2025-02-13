За пустим столом нема чого робити? У Зеленського прокоментували зустріч з РФ та США

До розмови має бути залучена і Європа

В команді Президента Володимира Зеленського вже прокоментували анонсовану Дональдом Трампом зустріч за участі США, України та РФ у Мюнхені. Як повідомив радник глави української держави з питань комунікацій Дмитро Литвин, наша позиція залишилась незмінною.

А саме, за його словами, — спочатку зі Штатами має спілкуватись Україна. Про це Литвин повідомив журналісту "Телеграфа".

Також до розмови має бути залучена і Європа. Водночас наразі будь-які комунікації з росіянами на полях Мюнхенської конференції не плануються.

"Українська позиція незмінна. Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру. І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами. За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається", — зауважив Литвин.

Нагадаємо, що на 14 лютого у Мюнхені Володимир Зеленський уже має заплановану зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та Держсекретарем Марком Рубіо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що літак Військово-повітряних сил США приземлився у столиці Росії. За деякими непідтвердженими даними, на його борту міг бути топчиновник Штатів.