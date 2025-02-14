Трамп снова заговорил о встрече Украина-США-Россия: но теперь сменилось место

При этом недавно Трамп заявлял, что планирует провести встречу с российским правителем Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп второй раз за один день анонсировал встречу представителей США, Украины и России, однако в этот раз не в Мюнхене. По его словам, встреча должна будет состояться в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Об этом он заявил 13 февраля во время выступления для печати. Кроме того, Трамп снова упрямо заговорил о встрече представителей США, Украины и России 14 февраля в Мюнхене – несмотря на то, что у президента Владимира Зеленского такие планы уже опровергли.

"Завтра состоится встреча в Мюнхене, а на следующей неделе — в Саудовской Аравии. Не с моим участием или участием Путина, но с топовыми чиновниками. Украина будет участвовать в обеих встречах. Мы посмотрим, сможем ли положить конец этой войне", – заявил он.

При этом недавно Трамп заявлял, что намерен провести встречу с российским правителем Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Сама Саудовская Аравия активно претендует на то, чтобы стать как минимум площадкой для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией, а как максимум – одним из создателей мирного договора.

Напомним, что Трамп 13 февраля, на следующий день после разговора с Зеленским и Путиным анонсировал важную встречу в Мюнхене. Участниками разговора должны стать три стороны: Украина, Россия и США. При этом у Зеленского исключают такую возможность. Как сообщил советник главы украинского государства по коммуникациям Дмитрий Литвин, наша позиция осталась неизменной. А именно, по его словам, сначала со Штатами должна общаться Украина. Также к разговору должна быть привлечена и Европа. В то же время какие-либо коммуникации с россиянами на полях Мюнхенской конференции не планируются.

При этом на 14 февраля в Мюнхене Владимир Зеленский уже запланировал встречу с представителями США – вице-президентом Джей Ди Венсом и государственным секретарем Марком Рубио.