"Гірше репарацій, накладених на Німеччину": ЗМІ розкрили нові подробиці про угоду, яку відмовився підписати Зеленський

За словами журналістів, документ викликав у Києві сум’яття та паніку

Умови меморандуму, який міністр фінансів США Скотт Бессент привіз Зеленському, є рівнозначними економічної колонізації України США на правовій основі.

Це має на увазі тягар репарацій, який неможливо виконати. Про це пише The Telegraph з посиланням на проєкт попередньої угоди, яка опинилася у розпорядженні редакції.

"Вимога Дональда Трампа про $500 млрд "відшкодування" від України виходить далеко за рамки контролю США над критично важливими мінералами країни. Вона охоплює все: від портів та інфраструктури до нафти та газу, а також більшу ресурсну базу країни", — йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що умови контракту є рівнозначними економічної колонізації України США на правовій основі. Це має на увазі тягар репарацій, який неможливо виконати. За словами журналістів, документ викликав у Києві сум’яття та паніку.

"У розпорядженні The Telegraph опинився проєкт попередньої угоди з позначкою "Конфіденційно" від 7 лютого 2025 року. У ній йдеться, що США та Україна мають сформувати спільний інвестиційний фонд, щоб гарантувати, що "ворожі сторони конфлікту не матимуть вигоди від відновлення України", – йдеться у статті.

Журналісти повідомляють, що угода охоплює "економічну цінність, пов’язану з ресурсами України", включаючи "мінеральні ресурси, нафтогазові ресурси, порти, іншу інфраструктуру (за погодженням)", залишаючи незрозумілим, що ще може бути охоплено. "Ця угода регулюється законодавством Нью-Йорка, без урахування принципів колізійного права", — йдеться у документі.

"США будуть забирати 50% від поточних доходів, одержуваних Україною від видобутку ресурсів, і 50% від фінансової вартості "всіх нових ліцензій, виданих третім особам" для майбутньої монетизації ресурсів. Буде "застава на такі доходи" на користь США. "Цей пункт означає "спочатку заплатіть нам, а потім годуйте своїх дітей", — сказало одне джерело, близьке до переговорів", – пише видання.

В угоді йдеться, що "для всіх майбутніх ліцензій США матимуть право переважного вибору при купівлі корисних копалин, що експортуються". Вашингтон наділяється суверенним імунітетом і набуває майже повного контролю над більшою частиною сировинної та ресурсної економіки України. Фонд "матиме виняткове право встановлювати метод, критерії відбору, терміни та умови" всіх майбутніх ліцензій та проєктів. І так далі в цьому дусі. Схоже, його писали приватні юристи, а не держдепартаменти чи міністерства торгівлі США.

Ймовірно, Володимир Зеленський не очікував зіткнутися з умовами, які зазвичай накладаються на держави-агресори, переможені у війні. Вони гірші за фінансові санкції, накладені на Німеччину і Японію після їх поразки в 1945 році.

"Якби цей проєкт був ухвалений, вимоги Трампа склали б більшу частку ВВП України, ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором, згодом скорочені на Лондонській конференції в 1921 році та за планом Дауеса в 1924 році. Водночас він, схоже, готовий повністю зняти з Росії відповідальність", — йдеться у матеріалі.

Раніше повідомлялося, що США можуть надати Україні системи протиповітряної оборони в обмін на рідкісноземельні мінерали. Так вважають джерела в уряді Великої Британії. Заява прозвучала на тлі обурення європейських політиків через переговори Трампа з Путіним.