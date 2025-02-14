"Позбавив Україну всіх козирів": міністр оборони Німеччини накинувся на Трампа (відео)

Політик сміливо висловив свою думку

У п’ятницю, 14 лютого, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус різко висловився на адресу нової адміністрації президента США Дональда Трампа і назвав їхню поведінку "помилкою". На його думку, "Трамп позбавив Україну козирів перед ймовірними переговорами із Росією".

Про це він заявив під час брифінгу на полях Мюнхенської конференції, повідомляють "Новини.LIVE". Пісторіус також зазначив, що країнам НАТО потрібно готуватися до проведення реформ і збільшення оборонних витрат.

Міністр оборони Німеччини назвав помилкою рішення адміністрації Дональда Трампа про зняття "з переговорів" двох ключових позицій щодо України. Він мав на увазі членство України в НАТО і територіальну цілісність країни.

На його думку, така політика є "помилкою" і "жодної необхідності" знімати ці питання з порядку денного не було.

"По-перше, членство України в НАТО і, по-друге, питання про те, як можуть виглядати територіальні зміни в Україні…Я думаю, що це була помилка. На мою думку, було б набагато краще говорити про можливе членство України в НАТО і можливі територіальні зміни тільки за столом переговорів, коли Україна також залучена, а не заздалегідь… Я вважаю, що це неправильно", — заявив Пісторіус.

Таким чином, за словами міністра оборони Німеччини, Трамп позбавив Україну основних козирів перед ймовірними переговорами з Росією, однак це заздалегідь було зрозуміло, оскільки адміністрація Трампа хоче швидкого мирного договору між РФ та Україною.

Нагадаємо, на полях Мюнхенської конференції віце-президент США Джей Ді Венс відмовився зустрітися із Шольцом і розлютив цим Німеччину. Повідомляється, що він не планував зустріч із німецьким канцлером із самого початку, оскільки Вашингтон вважає, що Шольц уже нічого не вартий як політик.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус різко відповів на слова Венса і підкреслив, що у німецькій демократії кожен громадянин має право на власну думку та можливість її висловлювати. За його словами, демократичний устрій не означає автоматичної правоти "шумної меншини".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Пісторіус заявив, що союзні країні, які передають озброєння Україні, воліли б залишатися під керівництвом США. Але якщо адміністрація Дональда Трампа вирішить залишити формат "Рамштайн", то союзники впораються і без Вашингтона.