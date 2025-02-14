США нададуть Україні додаткові системи ППО, але за однієї умови

Також британці звинуватили Трампа у втягуванні в "смертельну пастку"

США можуть надати Україні системи протиповітряної оборони в обмін на рідкісноземельні мінерали. Так вважають джерела в уряді Великої Британії. Заява прозвучала на тлі обурення європейських політиків через початок переговорів Трампа з Путіним. Вони звинуватили Трампа у втягуванні союзників США в "смертельну пастку".

Як пише The Times, міністр фінансів США Скотт Бессент під час візиту до Києва заявив, що мінеральна угода може стати "щитом безпеки" для України після війни. За його словами, посилення економічної співпраці з урядом та народом України забезпечить довгостроковий захист для українців після завершення конфлікту.

Британський уряд лобіює надання Україні систем протиповітряної оборони Patriot для захисту військ, які контролюватимуть виконання можливої мирної угоди. Високопоставлене джерело в уряді підтвердило, що США також не виключають надання повітряного прикриття.

Раніше нагадаємо, президент Зеленський наголосив, що Україна не прийме жодних мирних угод без своєї участі. "Про Україну без України не може бути й мови", — підкреслив він. Зеленський також закликав Вашингтон надати гарантії безпеки у разі відсутності офіційного шляху до членства в НАТО.

Міністр оборони Литви Довіле Сакалієне застерегла, що домовленість між Путіним і Трампом може стати "смертельною пасткою". Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас розкритикувала підхід США до переговорів.

Велика Британія готова взяти участь у наданні гарантій безпеки Україні в разі мирної угоди, але без зобов'язань щодо відправки військ. Британський міністр оборони Джон Хілі наголосив, що Україна має бути в центрі будь-яких переговорів.

Також раніше "Телеграф" писав, що Єрмак після зустрічі з Кітом Келлогом був на позитиві. Політики провели конструктивну розмову.