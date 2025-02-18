"Світ розуміє". Чиновник натякнув, в якій області України можуть розмістити миротворців

Ця область з 2014 року є головним військовим, гуманітарним та освітнім хабом

В той час, як європейські лідери не змогли дійти згоди щодо відправлення миротворців в Україну під час кризової наради в Парижі 17 лютого, очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук пояснив, чому, у випадку позитивного рішення, їх може бути розміщено саме на Дніпропетровщині. Він наголосив, що область залишатиметься ключовим військовим хабом України протягом наступних десятиліть.

"Світ розуміє, що коли йдеться про корисні копалини – це безпосередньо розмова про Дніпропетровську область, а також про Полтавську та Кіровоградську. Наші міжнародні партнери усвідомлюють як цінність цих ресурсів, так і необхідність їхнього надійного захисту", — написав він у Telegram.

Лукашук додав, що в Житомирській області є поклади титану, а на Львівщині — вугілля. Проте саме на Дніпропетровщині є потужна комбінація необхідних трудових ресурсів, освітніх хабів та перевіреної роками інфраструктури.

"Дніпропетровська область з 2014 року була і є головним військовим, гуманітарним та освітнім хабом. Ймовірно, в разі "заморозки" війни саме тут може бути розміщений міжнародний військовий контингент. Якщо він взагалі буде в Україні", — зазначив чиновник.

Лукашук наголосив, що, з одного боку, це відкриває можливості для розвитку регіону та залучення інвестицій. З іншого – ворог перебуває за 5-7 кілометрів від кордонів Дніпропетровщини.

"На жаль, Росія не зникне, треба бути реалістами. Саме військова, безпекова ситуація визначатиме розвиток нашого регіону", — резюмував голова ОВА.

Варто зазначити, що Дніпропетровська область — одна з найбагатших в Україні на корисні копалини. Серед горючих там добувають буре вугілля, газ. Також там є залізна руда, марганець, титанові руди, нікель, алюміній, золото, уран.

Як повідомляв "Телеграф", канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що питання відправки європейських військ в Україну зараз не на часі. На його думку, наразі варто сконцентрувати зусилля на іншому.