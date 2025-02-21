"Швидко і виважено": Зеленський підтвердив, що Україна працює над новим варіантом угоди про копалини

Україні потрібні документи, які дійсно будуть працювати та будуть орієнтовані на потрібний Києву результат, сказав президент

Президент Володимир Зеленський фактично підтвердив, що Україна та США працюють над оновленою версією угоди про корисні копалини. Він заявив, що доручив "швидко й виважено" працювати над двома угодами з Вашингтоном – про рідкоземельні метали та гарантії безпеки для України.

Про це президент заявив у своєму зверненні в ніч з 20 на 21 лютого. Зеленський зазначив, що зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом "відновлює надію".

Президент додав, що доручив урядовцям "швидко й дуже-дуже виважено" працювати над угодами зі США. Україні потрібні документи, які дійсно будуть працювати та будуть орієнтовані на потрібний Києву результат.

"Економіка та безпека завжди мають іти поруч, і деталі угод мають значення: що краще прописані деталі, то більший результат… Обговорили з генералом Келлогом фронт, необхідність звільнити всіх наших полонених, яких утримують у Росії, а також — необхідність надійної та чіткої системи гарантій безпеки, щоб війна більше не повернулась і щоб росіяни не ламали життя. Мир потрібен усім нам: Україні, Європі, Америці, всім у світі", – резюмував він.

Минулого тижня міністр фінансів США Скотт Бессент особисто привіз до Києва пропозицію щодо угоди про рідкісноземельні метали. Спочатку очікувалося, що документ підпишуть на Мюнхенській конференції з безпеки, однак 14 лютого українська сторона запропонувала доопрацьований варіант. Врешті його так і не підписали.

Повного змісту угоди не розголошували, але президент Зеленський зазначав, що вона не містила гарантій безпеки для України. Крім того, у ній та передбачалася передача 50% зазначених у документі ресурсів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Зеленський зробив заяву про українські корисні копалини. Президент розповів, чому вони не повинні дістатись Кремлю.