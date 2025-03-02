Хто приїхав на саміт з Зеленським у Лондоні (повний список)

Лідерів дуже багато

Саміт у Лондоні проходить щодо питань України. В ньому беруть участь лідери понад десятка держав, а також керівництво НАТО та ЄС. Ключові теми — зміцнення позицій України, необхідність міцної тривалої угоди, яка забезпечить постійний мир в Україні, а також наступні кроки щодо планування надійних гарантій безпеки.

"Телеграф" розповідає, хто зі світових лідерів присутній на саміті. Текстову трансляцію з місця подій ведемо за посиланням.

Повний список країн і лідерів, які прибули на саміт щодо України в Лондоні

Кір Стармер — прем’єр-міністр Великої Британії.

Володимир Зеленський — президент України.

Марк Рютте — генеральний секретар НАТО.

Еммануель Макрон — президент Франції.

Олаф Шольц — канцлер Німеччини.

Дональд Туск — прем’єр-міністр Польщі.

Урсула фон дер Ляєн — президент Європейської комісії.

Ульф Крістерссон — прем’єр-міністр Швеції.

Петр Фіала — прем’єр-міністр Чехії.

Хакан Фідан — міністр закордонних справ Туреччини.

Йонас Гар Стор — прем’єр-міністр Норвегії.

Метте Фредеріксен — прем’єр-міністр Данії.

Джастін Трюдо — прем’єр-міністр Канади.

Дік Схуф — прем’єр-міністр Нідерландів.

Джорджа Мелоні — прем’єр-міністр Італії.

Александр Стубб — прем’єр-міністр Фінляндії.

Антоніо Коста — президент Ради ЄС.

Іліє Болоян — тимчасовий президент Румунії.

Педро Санчес — прем’єр-міністр Іспанії.

Як відомо, Зеленський залишатиметься у Лондоні щонайменше один день. У нього заплановані зустрічі з королем Чарльзом III та з рядом європейських лідерів.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський і Кір Стармер підписали нову позику на зміцнення оборони України.