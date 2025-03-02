Хто приїхав на саміт з Зеленським у Лондоні (повний список)
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Лідерів дуже багато
Саміт у Лондоні проходить щодо питань України. В ньому беруть участь лідери понад десятка держав, а також керівництво НАТО та ЄС. Ключові теми — зміцнення позицій України, необхідність міцної тривалої угоди, яка забезпечить постійний мир в Україні, а також наступні кроки щодо планування надійних гарантій безпеки.
"Телеграф" розповідає, хто зі світових лідерів присутній на саміті. Текстову трансляцію з місця подій ведемо за посиланням.
Повний список країн і лідерів, які прибули на саміт щодо України в Лондоні
- Кір Стармер — прем’єр-міністр Великої Британії.
- Володимир Зеленський — президент України.
- Марк Рютте — генеральний секретар НАТО.
- Еммануель Макрон — президент Франції.
- Олаф Шольц — канцлер Німеччини.
- Дональд Туск — прем’єр-міністр Польщі.
- Урсула фон дер Ляєн — президент Європейської комісії.
- Ульф Крістерссон — прем’єр-міністр Швеції.
- Петр Фіала — прем’єр-міністр Чехії.
- Хакан Фідан — міністр закордонних справ Туреччини.
- Йонас Гар Стор — прем’єр-міністр Норвегії.
- Метте Фредеріксен — прем’єр-міністр Данії.
- Джастін Трюдо — прем’єр-міністр Канади.
- Дік Схуф — прем’єр-міністр Нідерландів.
- Джорджа Мелоні — прем’єр-міністр Італії.
- Александр Стубб — прем’єр-міністр Фінляндії.
- Антоніо Коста — президент Ради ЄС.
- Іліє Болоян — тимчасовий президент Румунії.
- Педро Санчес — прем’єр-міністр Іспанії.
Як відомо, Зеленський залишатиметься у Лондоні щонайменше один день. У нього заплановані зустрічі з королем Чарльзом III та з рядом європейських лідерів.
Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський і Кір Стармер підписали нову позику на зміцнення оборони України.