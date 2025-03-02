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Хто приїхав на саміт з Зеленським у Лондоні (повний список)

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Хто приїхав на саміт у Лондон Новина оновлена 02 березня 2025, 18:44
Хто приїхав на саміт у Лондон. Фото armyinform.com.ua

Лідерів дуже багато

Саміт у Лондоні проходить щодо питань України. В ньому беруть участь лідери понад десятка держав, а також керівництво НАТО та ЄС. Ключові теми — зміцнення позицій України, необхідність міцної тривалої угоди, яка забезпечить постійний мир в Україні, а також наступні кроки щодо планування надійних гарантій безпеки.

"Телеграф" розповідає, хто зі світових лідерів присутній на саміті. Текстову трансляцію з місця подій ведемо за посиланням.

Повний список країн і лідерів, які прибули на саміт щодо України в Лондоні

  • Кір Стармер — прем’єр-міністр Великої Британії.
  • Володимир Зеленський — президент України.
  • Марк Рютте — генеральний секретар НАТО.
  • Еммануель Макрон — президент Франції.
  • Олаф Шольц — канцлер Німеччини.
  • Дональд Туск — прем’єр-міністр Польщі.
  • Урсула фон дер Ляєн — президент Європейської комісії.
  • Ульф Крістерссон — прем’єр-міністр Швеції.
  • Петр Фіала — прем’єр-міністр Чехії.
  • Хакан Фідан — міністр закордонних справ Туреччини.
  • Йонас Гар Стор — прем’єр-міністр Норвегії.
  • Метте Фредеріксен — прем’єр-міністр Данії.
  • Джастін Трюдо — прем’єр-міністр Канади.
  • Дік Схуф — прем’єр-міністр Нідерландів.
  • Джорджа Мелоні — прем’єр-міністр Італії.
  • Александр Стубб — прем’єр-міністр Фінляндії.
  • Антоніо Коста — президент Ради ЄС.
  • Іліє Болоян — тимчасовий президент Румунії.
  • Педро Санчес — прем’єр-міністр Іспанії.

Як відомо, Зеленський залишатиметься у Лондоні щонайменше один день. У нього заплановані зустрічі з королем Чарльзом III та з рядом європейських лідерів.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський і Кір Стармер підписали нову позику на зміцнення оборони України.

Теги:
#Саміт #Лондон