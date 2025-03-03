"Наша політика бути послідовними": Зеленський назвав долю угоди про копалини з США

За словами українського президента, угода про мінерали готова, зараз тільки від США залежить її підписання

Україна, попри сцени, які влаштували українській делегації в США, все ще готова підписати з Вашингтоном раніше обговорену угоду щодо видобутку та використання українських корисних копалин. Київ, як і раніше, не відкидає співпраці зі Сполученими штатами в цьому напрямку.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з пресою після саміту в Лондоні 2 березня. Він зазначив, що попри напружену зустріч, яка відбулася 28 лютого в Білому домі, США все ще зберігають можливість вести діалог та співпрацю з Україною.

"Угода про мінерали готова, ми дуже послідовні люди, вона була не готова, її було багато варіантів, є останній варіант, він готовий, його можуть підписати міністри. Все, де я як президент сказав, що ми це можемо зробити. Ми не робимо ніяких кроків назад. Це наша політика бути послідовними. Якщо ми домовилися, що вона буде підписана, з нашого боку ми готові її підписувати. Я чесно кажучи думаю, що і Сполучені Штати будуть готові… Напевно потрібен час проаналізувати якісь речі", – пояснив президент журналістам.

Як повідомлялося раніше, 28 лютого Трамп зустрівся із Зеленським у Білому домі, щоб підписати угоду про мінерали. Однак цього не трапилося через словесну суперечку, яка почалася через розбіжності щодо наявності гарантій безпеки для України. У результаті український президент вирушив до Лондона, а Трамп поїхав до своєї резиденції.

Зазначимо, що за результатами домовленостей США розраховували на чималий прибуток від угоди з рідкісноземельними копалинами України. Попередньо, йшлося про близько 20 млрд доларів.

Наразі міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що підписання угоди більше не розглядається Вашингтоном. Водночас Україна не виключає підписання такої угоди – хоча не вважає її автоматичною гарантією безпеки, як це намагаються стверджувати у Білому домі.