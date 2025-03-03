"Мене можна обміняти": Зеленський прямо назвав умову, за якої він піде у відставку

Водночас Зеленський вщент розбив плани США змінити президента в Україні

Президент України Володимир Зеленський згодний відразу ж піти у відставку, якщо Україні нададуть членство в НАТО. Це єдина умова, яку він висуває в обмін на те, що залишить свою посаду.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з пресою після саміту в Лондоні 2 березня. Журналісти в аеропорту запитали його, яка може бути умова його відставки.

"Мене можна обміняти на НАТО. Я сказав, що обмінююсь на членство в НАТО, значить, я свою місію виконав", – відповів він.

Водночас Зеленський вщент розбив плани США змінити президента в Україні, зазначивши, що його буде "важко замінити". Оскільки опонентам ще потрібно якось не допустити його до повторних виборів.

"Недостатньо просто провести вибори. Потрібно було б не допустити мене до участі. І це буде трохи складніше. Бо треба ще домовлятися зі мною", – додав він.

Провести вибори в Україні останнім часом стало "ідеєю фікс" в США. Так, там продовжують завзято критикувати президента України Зеленського після спровокованої Трампом та Венсом суперечки у Білому домі. Зокрема, міністр торгівлі США Говард Латнік розповів, що той нібито не хоче миру і пригрозив втратою допомоги. Голова Державного департаменту Марко Рубіо зазначив, що відновлення співпраці ще можливе – але не з Зеленським. Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що Зеленський не влаштовує США, а сенатор Ліндсі Грехем, який за два тижні до скандалу називав Зеленського "кращим союзником Сполучених Штатів", почав вимагати, щоб український президент пішов у відставку.

До цього, як писав "Телеграф", Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%. Після заяв Трампа в Україні швиденько з'ясували, який насправді рейтинг підтримки Зеленського серед українців, а сам глава держави персонально відповів Дональду Трампу щодо свого рейтингу. Він назвав цей вислів дезінформацією.