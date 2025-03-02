Такого давно не було: Зеленський емоційно прокоментував саміт у Лондоні

Готується низка важливих зустрічей і рішень найближчим часом

Закінчення війни в Україні, співпраця з США та гарантії безпеки — теми, які обговорювались у Лондоні на саміті 2 березня. Володимир Зеленський подякував всім партнерам за зусилля закінчити війну в Україні.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в Телеграм. За його словами, вони працюють в Європі, аби була надійна основа для співпраці.

"Відчуваємо сильну підтримку України, наших людей: воїнів та цивільних, нашої незалежності. Працюємо в Європі всі разом, щоб була надійна основа для співпраці з Америкою заради справжнього миру й гарантованої безпеки. Єдність Європи – на надзвичайно високому рівні, якого давно не було", — написав він.

Зеленський додав, що обговорили з партнерами гарантії безпеки та умови справедливого миру для України. Готується низка важливих зустрічей і рішень найближчим часом.

"Вдячний усім нашим друзям та партнерам за зусилля для наближення стабільного та гарантованого миру в Україні. Спільна сила здатна захистити наше майбутнє", — підсумував президент України.

Що передувало

Нагадаємо, що сьогодні, 2 березня, в Лондоні відбувся саміт європейських лідерів ключовою темою якого стала Україна.

Британія після саміту заявила, що зробить важливі кроки в допомозі Україні. Вони передбачають економічні санкції та тиск на Росію. Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив плани щодо створення "коаліції охочих" для забезпечення будь-якої мирної угоди в Україні.

Варто додати, що під час пресконференції, що відбулась після саміту, Стармер оголосив про нову угоду для допомоги Україні.

Він повідомив, що угода дозволить Україні використовувати 1,6 млрд фунтів стерлінгів британського експортного фінансування для закупівлі ще 5 000 ракет для ППО.