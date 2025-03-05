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Місце та дату переговорів із РФ уже визначили: що відомо

Автор
Марія Назарова
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БелТА Новина оновлена 05 березня 2025, 18:14

Україна та США обговорюють заходи довіри, які допоможуть перевірити наміри сторін

У середу, 5 березня, голова Офісу президента Андрій Єрмак та радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц під час телефонної розмови обговорили місце та дату переговорів із Росією.

Йшлося також про склад переговорної команди. Про це Волтц повідомив в ефірі Fox & Friends.

"Я щойно завершив телефонну розмову з моїм українським колегою. Ми говорили про дату, місце, переговорну команду. Було зроблено позитивний крок до того, щоб сказати — ми будемо вести переговори про мир, і ми вже говоримо про заходи зі зміцнення довіри, які потім передамо росіянам і протестуємо ту сторону. Це буде важка човникова дипломатія, але обидві сторони повинні бути залучені… Я думаю, зараз ми рухаємося в позитивному напрямку", — заявив радник Білого дому.

Своєю чергою радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив факт спілкування Єрмака з Волтцом, пише NV.

Тим часом речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Мінськ є найкращим місцем для потенційних тристоронніх переговорів, оскільки Білорусь — головний союзник Росії.

Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність організувати переговори Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського. За його задумом, зустріч має відбутися на території РБ.

Теги:
#Україна #США #Росія #Переговори #Андрій Єрмак #Майкл Волтц