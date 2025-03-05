Місце та дату переговорів із РФ уже визначили: що відомо

Україна та США обговорюють заходи довіри, які допоможуть перевірити наміри сторін

У середу, 5 березня, голова Офісу президента Андрій Єрмак та радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц під час телефонної розмови обговорили місце та дату переговорів із Росією.

Йшлося також про склад переговорної команди. Про це Волтц повідомив в ефірі Fox & Friends.

"Я щойно завершив телефонну розмову з моїм українським колегою. Ми говорили про дату, місце, переговорну команду. Було зроблено позитивний крок до того, щоб сказати — ми будемо вести переговори про мир, і ми вже говоримо про заходи зі зміцнення довіри, які потім передамо росіянам і протестуємо ту сторону. Це буде важка човникова дипломатія, але обидві сторони повинні бути залучені… Я думаю, зараз ми рухаємося в позитивному напрямку", — заявив радник Білого дому.

Своєю чергою радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив факт спілкування Єрмака з Волтцом, пише NV.

Тим часом речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Мінськ є найкращим місцем для потенційних тристоронніх переговорів, оскільки Білорусь — головний союзник Росії.

Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність організувати переговори Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського. За його задумом, зустріч має відбутися на території РБ.