Говорили понад 6 годин: чим закінчилися нові перемовини Росії та США у Стамбулі

Імена та прізвища учасників зустрічі не розголошуються

Росія та США провели другий раунд перемовин у Туреччині 27 лютого – вони відбулися у Стамбулі. Переговори тривали шість із половиною годин і були присвячені проблемам роботи посольств двох країн.

Про це повідомили російські Telegram-канали. Російська та американська делегації не стали давати коментарі представникам преси та залишили місце проведення перемовин.

Хто брав участь у перемовинах, наразі невідомо.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше заявляв, що учасниками перемовин стануть "дипломати високого рівня" та "експерти".

Нагадаємо, до цього ЗМІ писали, що перемовини мали відбутися 25 лютого в Саудівській Аравії. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков говорив, що зустріч планували провести у найближчі два тижні на рівні керівників відповідних відділів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 18 лютого делегації США та Росії вже зустрічалися в Ер-Ріяді. Тоді держсекретар США Марко Рубіо заявив, що вірить у готовність Росії розпочати серйозний процес для закінчення війни. Однак президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не визнає результатів цих переговорів і навіть скасував свій візит до Саудівської Аравії через цю зустріч.