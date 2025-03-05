Место и дату переговоров с РФ уже определили: что известно

Украина и США обсуждают меры доверия, которые помогут проверить намерения сторон

В среду, 5 марта, глава Офиса президента Андрей Ермак и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц во время телефонного разговора обсудили место и дату переговоров с Россией.

Речь также шла о составе переговорной команды. Об этом Уолтц сообщил в эфире Fox & Friends.

"Я только что завершил телефонный разговор с моим украинским коллегой. Мы говорили о дате, месте, переговорной команде. Сегодня и вчера было позитивным шагом вперед к тому, чтобы сказать — мы будем вести переговоры о мире, и мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые потом передадим россиянам и протестируем ту сторону. Это будет тяжелая челночная дипломатия, но обе стороны должны быть вовлечены… Я думаю, сейчас мы движемся в позитивном направлении", — заявил советник Белого дома.

Кроме того, он отметил, что Киев и Вашингтон обсуждают "меры доверия", которые после представят России.

"Мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые потом будем делать россиянам и проверять эту сторону", — сказал американский чиновник.

В свою очередь, советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил факт общения Ермака с Уолтцом, пишет NV.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Минск является лучшим местом для потенциальных трехсторонних переговоров, поскольку Беларусь — главный союзник России.

В то же время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности организовать переговоры Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его задумке, встреча должна состояться на территории РБ.