Це не заморожування війни: Сибіга пояснив, чому припинення вогню запропонували на 30 днів

Зараз американська сторона спробує обговорити це питання з росіянами

Ухвалення рішення про пропозицію 30 днів повного припинення вогню – це не підготовка до заморожування війни з Росією. Україна погодилася на цю пропозицію, оскільки вважає, що це може почати шлях до повного завершення війни.

Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, це фактично "крок на випередження", який дозволив показати США, що Україна хоче миру, та відправив "м'яч" на сторону Росії.

"Україна не перешкоджає миру, вона є партнером у його відновленні. Так відбувається, коли говорять союзники — відверто, щиро і предметно", – зазначив він.

Сибіга також вказав, що припинення вогню може бути встановлене на 30 днів, та продовжено після його завершення, але тільки в разі того, якщо на такий крок погодиться російський режим. Зараз американська сторона спробує обговорити це питання з росіянами.

"Чому важливе саме таке тимчасове припинення вогню — тому що це в жодному разі не про заморожений конфлікт. Йдеться лише про спробу розпочати шлях до завершення війни у справедливий спосіб. Це також крок, який демонструє, хто насправді зацікавлений у мирі", – резюмував міністр.

Нагадаємо, що Україна готова прийняти пропозицію США про негайне припинення вогню на фронті на 30 днів, але якщо Росія теж на це погодиться. Вашингтон після завершення переговорів у Саудівській Аравії має проінформувати російську сторону про це і дізнатися про її думку з цього приводу.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп сподівається на те, що Росія погодиться на припинення вогню. За його словами, він і його адміністрація збираються зустрітися з Володимиром Путіним вже найближчим часом. В Росії з цього приводу вже влаштували істерику. Там заявили, що Москва не розглядає можливість тимчасового припинення вогню, заявивши, що це лише нібито допоможе Україні перегрупуватися. У Кремлі переконані, що Вашингтон використовує цю ініціативу як привід для продовження постачання зброї Києву.