"Алкаші з балалайками": в Україні поглузували зі складу делегації Путіна до Стамбулу

Українські експерти та медійні особи вже прокоментували делегацію Путіна, висміявши її склад та російського правителя

Російський правитель Володимир Путін затвердив склад так званої "делегації", яка поїде у Стамбул для участі у переговорах. Очікувано, що сам Путін, як відомий боягуз, побоявся залишити навіть Кремль, не те, що Росію, тому його в Стамбулі не буде. А склад делегації зібраний, схоже, із тих, чиє ім'я вдалося швидко згадати, або хто просто опинився у російського правителя під рукою – з чиновників навіть не третього, а тридцять третього ешелону влади. Українські експерти та політики вже відреагували на цю новину низкою коментарів.

Зокрема, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко просто зробив репост свого запису про те, що Путін обирає війну заради свого літнього наступу. А народний депутат Олексій Гончаренко написав, що Путін намагається вдавати, що нові переговори – це продовження переговорів 2022 року.

"Схоже, Путін робить вигляд, що 15 травня буде продовження того самого Стамбулу 2022 року. Тоді головою делегації теж був Мединський. Лаврова не відправив, Ушакова (свого помічника по закордонним справам, який був присутній на всіх перемовинах з Віткоффом та супроводжує Путіна на всіх зустрічах з іноземцями) теж не відправив. Тобто, можна зробити висновок, що серйозної розмови в Стамбулі Путін не хоче. Кремль опублікував все в останній момент. Тягнув. Все в стилі Путіна", – написав він.

Політолог Олег Саакян запропонував відправити на "переговори", з огляду на склад російської "делегації", групу, відібрану за тим же принципом. Тобто, хто потрапить під руку, та хто взагалі нічого не вирішує.

"Пропоную виставити з боку України, реагуючи на список учасників делегації від рф, для переговорів у Стамбулі: сантехніка МОУ; канцеляриста МінЦифри; ще голову безпеки Жмеринського вокзалу; та на чолі делегації — машиніста Київського метро. Але приїхати в ніч з 17-го на 18-те, бо через Росію повітряний простір закритий, та й взагалі є інші справи по дорозі", – пожартував він.

Аналітик Марко Копил, який веде канал "Гамбіт Трампа", зазначив, що своїми діями Путін фактично плюнув в обличчя Трампу, який був готовий прилетіти до Стамбула. Навіть якихось більш-менш високопосадових осіб Кремль не захотів відправляти.

"Рівень делегації, яку запропонував Путін — це плювок в обличчя Трампу. Не більше, не менше. Трамп кілька разів повторив, що готовий прилетіти в Стамбул, якщо туди прилетить Путін. Кремль навіть не делегував Лаврова, хоча Рубіо також готовий був бути присутнім на переговорах. Замість цього Путін буквально відсилає у Стамбул бюрократичний пил, що просто принизливо для американської сторони. Важливо бути дуже ясним. Якщо і після цього не буде відповіді, хоча б у вигляді санкцій, то це буде ганьба. Україна зробила все можливе, щоб ця зустріч відбулася. Чекаємо на реакцію", – написав він.

Розвідувальна спільнота InformNapalm відзначила, що тепер, коли Путін відправив до Стамбулу бозна-кого, було б непогано подивитися, яка реакція буде у Європи та США на це приниження.

"Чекаємо від Європи та США обіцяних супер-гіпер-потужних санкцій проти Росії. Бо за погрозами мають йти дії. Так це працює. P.S: Заморожені російські активи — передати Україні, зброю з американських і європейських складів — передати Україні, "глибоке занепокоєння" — залишити на складах у США та ЄС або передати на склади Угорщині", – сказано у повідомленні.

Військовий Станіслав "Осман" Бунятов написав, що Путін злився, та відправляє на переговори "групу алкашей с балалайкамі". А волонтер Сергій Стерненко пожартував, що пес Патрон поки що не говорив про плани зустрічатися із Мединським.

Нагадаємо, 15 травня до Стамбула вирушить президент України Володимир Зеленський на зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Крім того, там буде присутній глава МЗС Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та дипломатичний радник президента Ігор Жовква.