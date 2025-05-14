Не тільки Єрмак та Сибіга: хто разом з Зеленським долучиться до переговорів у Стамбулі

До делегації увійшли вже звичні учасники минулих переговорів

Президент України Володимир Зеленський 15 травня відвідає Туреччину, де планує провести перемовини з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. У рамках візиту також не виключається зустріч з російською делегацією.

Як повідомляє Radio NV із посиланням на джерела, наближені до глави держави, разом із Зеленським до Туреччини вирушать ключові представники його команди. Зокрема, йдеться про керівника Офісу президента Андрія Єрмака, міністра оборони Рустема Умєрова, дипломатичного радника президента Ігоря Жовкву та міністра закордонних справ Андрія Сибігу, який уже перебуває на місці.

"Але рішення про формат перемовин і чи будуть вони, буде ухвалювати особисто президент вже завтра у Туреччині", — зазначило джерело.

Наразі невідомо, хто саме буде представляти Росію на цих переговорах. За даними російських ЗМІ, склад делегації Кремль оголосить лише у четвер, 15 травня. Рішення пояснюють прагненням російської сторони "позбавити Україну простору для маневрування".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україна та Росія декларують готовність до мирного діалогу, проте конкретні параметри можливої угоди досі не окреслені чітко, а супутні ризики залишаються високими. Серед ключових розбіжностей – питання безпекових гарантій, нейтрального статусу України, контролю над окупованими територіями, збереження санкцій та механізми повоєнної відбудови.