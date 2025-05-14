У Росії нарешті сказали, кого відправлять до Стамбула: чи поїде Путін

У Кремлі тягли до останнього

Росія нарешті оголосила про склад делегації, яка вирушить на переговори до Стамбула 15 травня. В оприлюдненому списку видно, що Володимир Путін на зустріч не поїде, як не буде там й глави МЗС Сергія Лаврова.

Відповідне оголошення було оприлюднено на сайті Кремля. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У цьому списку зазначено, що очолить делегацію помічник Путіна Володимир Мединський. Крім того, там будуть присутні заступник Лаврова Михайло Галузін, начальник головного управління генштабу РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Крім того, з ними вирушить група експертів, які мають проводити консультації.

Як видно, росіяни, схоже, не особливо приділяють увагу цим переговорам, оскільки не зволили навіть послати туди топчиновників, не кажучи вже про самого Путіна. До речі, Мединський очолював делегацію Росії на переговорах у Стамбулі у 2022 році.

Варто зазначити, що голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що росіяни до останнього тягнули з оголошенням складу делегації, оскільки це те, чого навчали у радянській школі КДБ. За ідеєю, це мало створити тиск на Україну, але в цій ситуації вдарило по самих росіянах.

"Чи спрацювало це зараз на користь Путіна? Ні, своїх цілей відсутністю інформації про власні плани він не досягає, взагалі. Навпаки, імовірність великих втрат для Росії внаслідок економічних санкцій вкрай велика. Ще й виглядає публічно боягузом. Але він та його команда працюють рівно так, як вчили ще радянські викладачі. Бо інакше просто не вміють", — написав він

Нагадаємо, 15 травня до Стамбула вирушить президент України Володимир Зеленський на зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Крім того, там буде присутній глава МЗС Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та дипломатичний радник президента Ігор Жовква.