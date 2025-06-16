Зеленський і Трамп можуть зустрітися у Канаді: коли це станеться

Будуть обговорювати російське вторгнення в Україну

Дональд Трамп вже незабаром може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Це може статися на полях саміту "Великої Сімки" у Канаді у понеділок, 16 червня.

Про це пише видання Axios. Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що у Трампа заплановані двосторонні зустрічі з лідерами країн на полях саміту G7,але вона не уточнила, з ким саме.

"Білий дім все ще наполегливо працює над остаточним узгодженням цього графіка, і ми оприлюднимо його, щойно він у нас з'явиться", — сказала Левітт.

Хто буде і про що говоритимуть

Серед лідерів країн, які не входять до "Великої Сімки", але були запрошені на саміт, очільники України, Індії, Бразилії, Південної Африки, Південної Кореї, Австралії, Мексики й ОАЕ.

На порядку денному також буде російське повномасштабне вторгнення в Україну. Очікується, що під час візиту на саміт Зеленський зустрінеться з Трампом.

Що таке G7

G7 (Група семи) — це неформальний форум семи найрозвинутіших економік світу, який обговорює глобальні економічні та політичні питання.

Країни-учасниці G7:

США

Японія

Німеччина

Велика Британія

Франція

Італія

Канада

G7 виникла в 1975 році як G6 після нафтової кризи 1973 року, коли провідні економіки зіткнулися з серйозними викликами. Канада приєдналася в 1976 році. Росія була членом з 1998 по 2014 рік (тоді група називалася G8), але була виключена після анексії Криму.

Лідери країн зустрічаються щорічно для обговорення економічної політики, торгівлі, безпеки, клімату та інших глобальних викликів. Група координує дії в кризових ситуаціях, розробляє спільні підходи до міжнародних проблем та намагається впливати на світову економічну політику.

Попередня зустріч Трампа та Зеленського — що відомо

Нагадаємо, що попереднього разу лідери України та США зустрілися у Ватикані 26 квітня, напередодні похорону Папи Франциска.

Тоді їхня розмова тривала близько 15 хвилин та відбулася "тет-а-тет". Обидва президенти назвали зустріч "продуктивною" та "історичною".

До цього, 28 лютого, коли президент України прибув у Білий дім з офіційним візитом, Венс та Трамп почали його критикувати. Все почалося з того, що журналіст питав, чому Зеленський прийшов в Овальний кабінет не в костюмі.

Потім Трамп сказав, що Україна нібито "мало дякує" США та мусить підписати мирну з РФ. А на питання Зеленського про те, якими будуть гарантії безпеки, президент США казав, що у нашої країни "немає сильних карт". На це Зеленський відповів, що він приїхав у Білий дім не для того, аби "грати в карти".

"Ви не маєте права диктувати нам те, що ми будемо відчувати. Ми на межі третьої світової, але ви не поважаєте США", — казав Трамп.

Їх суперечка навіть викликала шквал мемів. Ви можете подивитись цікаву добірку у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.