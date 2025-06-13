"Путін ніколи не погодиться": Волкер пояснив, чому мирної угоди не буде та потрібні нові санкції

Зрештою вдасться прийти до припинення вогню, але повноцінної мирної угоди між Києвом та Москвою ніколи не буде

Світ повинен вимагати від Росії припинення вогню в Україні, а якщо Кремль на це не погодиться, США повинні ввести проти російського режиму санкції. На повноцінну мирну угоду російський правитель Володимир Путін ніколи не погодиться – він все ще мріє про повну окупацію України, тому тільки припинення вогню може стати результатом, якого реально досягти.

Про це сказав колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер в інтервʼю "Главкому". Він зазначив, що санкції змусять Путіна погодитися припинити вогонь.

"Я вважаю, що ми повинні продовжувати наполягати на припиненні вогню. Думаю, що це реально. І якщо ми запровадимо вторинні санкції, зменшимо ціни на нафту, то це вплине на фінанси Путіна і він буде змушений пристати на припинення вогню. Тому ми повинні продовжувати наполягати на цьому. Путін ніколи не погодиться на мир, бо він ніколи не буде задоволеним і завжди хотітиме більшого", – пояснив він.

Волкер припустив, що зрештою вдасться прийти до припинення вогню, Україна отримає гарантії безпеки та почне відновлення економіки. В цьому українцям допоможе Європа. При цьому навряд чи колись вдасться укласти реальну мирну угоду між Україною та РФ: Путін буде мріяти про захоплення України, а Київ ніколи не визнає російськими тимчасово окуповані українські землі.

"Завдання полягатиме в тому, щоб якомога швидше зробити Україну сильнішою і більш стійкою. І ми маємо все зробити, що стримати майбутній напад Росії. Але, на мою думку, ми ніколи не матимемо мирної угоди між Україною та Росією… Я бачу дуже тривале протистояння, яке не може бути вирішено військовим шляхом, але також ніколи не буде визнано російську окупацію легітимною", – резюмував він.

Нагадаємо, що у Сенаті США вже лежить двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії. Він передбачає введення 500% мит на всі товари з країн, які продовжують купувати в Росії нафту, уран, газ та інші енергоносії, а також заборону для громадян США купувати російський суверенний борг.

Проте навряд чи Трамп готовий підтримати жорсткі дії проти Путіна. З одного боку, нещодавно Трамп заявив, що він "незадоволений" Путіним через атаки на Україну, а потім взагалі назвав російського правителя "божевільним". З іншого боку, не так давно Трамп публічно відмовився вводити санкції, а міністр фінансів США Скотт Бессент навіть намагався блокувати схвалення країнами G7 нової "цінової стелі" на російську нафту.

Втім, Трамп може заявляти, що завгодно, але реальність трохи інша. Так, співавтор санкційного законопроєкту, сенатор Ліндсі Грем, заявив, що законопроєкт має підтримку 82 сенаторів зі 100. Теоретично, цього достатньо, щоб подолати вето президента США, якщо Трамп надумає борсатися та підігрувати Путіну, відхиляючи проголосований документ.