Конструктив, а не давление: политолог предостерег Зеленского от повторения ошибок в общении с Трампом

Трамп сейчас не готов резко усиливать санкции против России, поэтому Украине следует сконцентрироваться на поставках оружия.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде в общении со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время возможной встречи на саммите в Канаде следует отказаться от стратегии давления и избрать конструктивность. Попытки давить на Трампа могут привести к повторению ситуации февраля 2025 года, когда произошла ссора в Овальном кабинете.

Об этом рассказал "Телеграфу" политолог Владимир Фесенко. Он отметил, что команда Зеленского должна очень тщательно и гибко построить стратегию коммуникации с Трампом.

"Если будет давление на Трампа в лоб – что, мол, надо вводить санкции, может повториться история которая была в Овальном кабинете… Тогда мы настаивали на том, что сначала гарантии безопасности для Украины, а потом – договоренности о прекращении огня. Как выяснилось, эта тактика не только не сработала – она дала обратный эффект. А когда мы продемонстрировали конструктивность и начали договариваться в первую очередь о прекращении огня, тогда у нас США быстро наладились отношения", – напомнил он.

Политолог отметил, что Трамп сейчас не готов резко ужесточать санкции против России. Свою роль здесь играет ряд факторов: в частности, ситуация на нефтяных рынках и война Израиля против Ирана. Поэтому эту тему цеплять не стоит. А вот что действительно стоит – поднять вопрос возобновления поставок оружия из США. Для ПВО нужны не столько новые системы, сколько боеприпасы для уже существующих – несмотря на то, что сейчас большинство боеприпасов идет в Израиль, Украина может потребовать от США продать ракеты для украинских систем Patriot.

"Это нужно сейчас в первую очередь. То же касается других систем ПВО, зенитных систем, которые можно использовать против "шахедов", и так далее. Артиллерийские снаряды, бронированные машины, ракеты для "хаймарсов" и другие виды оружия — обо всем этом нужно договариваться. За деньги, конечно", — пояснил политолог.

По мнению Фесенко сейчас, во время саммита "Группы семи", есть хороший момент, чтобы согласовать все поставки и оплату за них с американцами и европейцами. Сейчас Украина способна покупать американское оружие только за европейские деньги. Также есть опция поставок американского вооружения в счет соглашения о полезных ископаемых. Именно эти вопросы должны поднимать представители Украины на обсуждении.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Россия рано или поздно получит ужесточение санкций от США. По его словам, у президента Дональда Трампа сейчас просто нет другой альтернативы.