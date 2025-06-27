"Україна заслуговує": Єврокомісія виступила за початок переговорів попри позицію Угорщини

В Єврокомісії заявили, що процес вступу базується на заслугах країни

Європейська комісія вважає, що потрібно почати переговори з Україною про вступ до Євросоюзу та відкрити перший кластер переговорного процесу попри позицію Угорщини. Україна має повне право стати членом ЄС.

Про це написала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в X (Twitter). Вона зазначила, що Україна має великий прогрес у проведенні реформ попри війну, яку почала проти неї Росія.

"Під безперервним вогнем Україна проводить реформу за реформою. Саме тому Комісія виступає за відкриття першого блоку переговорів. Україна виконала свої зобов’язання – тепер маємо виконати та ми. Тому що процес вступу базується на заслугах. Україна заслуговує на те, щоб рухатися вперед", – написала вона.

Як писав "Телеграф", проросійська Угорщина заблокувала початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Представники Будапешта заблокували спільну заяву ЄС на підтримку України, що фактично означає блокування старту переговорів про вступ. Тому текст заяви на підтримку України опублікували, як додаток: його підтримали 26 з 27 країн.

При цьому Україна заявила, що очікує початку переговорів, демонстративно ігноруючи факт блокування з боку Будапешта. До цього прем'єр-міністр Угорщини, друг Путіна Віктор Орбан заявив, що вступ України до Європейського Союзу призведе до ще глибшого залучення Європи у війну, чого Угорщина намагається уникнути, закликаючи до припинення вогню. Він також підкреслив, що Київ залежний від західної допомоги й не має права вимагати членства в ЄС.

"Телеграф" нагадує, що угорський прем'єр Віктор Орбан – послідовний прибічник російського правителя Володимира Путіна та ворог України. Тільки з початку 2025 року він вже вчинив низку антиукраїнських дій. Так, на початку березня Орбан насмілився висунути Євросоюзу 12 вимог, частина з яких стосується України та її війни проти Росії. Також він неодноразово вимагав почати прямі переговори ЄС та Росії, та погрожував блокувати вступ України до Євросоюзу. До того ж, Орбан максимально корумпований, через що постійно відбуваються скандали.