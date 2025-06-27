"Украина заслуживает": Еврокомиссия выступила за начало переговоров, несмотря на позицию Венгрии

В Еврокомиссии заявили, что процесс вступления базируется на заслугах страны

Европейская комиссия считает, что нужно начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз и открыть первый кластер переговорного процесса, несмотря на позицию Венгрии. Украина имеет полное право стать членом ЕС.

Об этом написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X (Twitter). Она отметила, что Украина имеет большой прогресс в проведении реформ, несмотря на войну, которую начала против нее Россия.

"Под непрерывным огнем Украина проводит реформу за реформой. Именно поэтому Комиссия выступает за открытие первого блока переговоров. Украина выполнила свои обязательства — теперь должны выполнить и мы. Потому что процесс вступления базируется на заслугах. Украина заслуживает того, чтобы двигаться вперед", — написала она.

Как писал "Телеграф", пророссийская Венгрия заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Представители Будапешта заблокировали совместное заявление ЕС в поддержку Украины, что фактически означает блокировку старта переговоров о вступлении. Поэтому текст заявления в поддержку Украины был опубликован как приложение: его поддержали 26 из 27 стран.

При этом Украина заявила, что ожидает начала переговоров, демонстративно игнорируя факт блокирования Будапешта. До этого премьер-министр Венгрии, друг Путина Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский Союз приведет к еще более глубокому вовлечению Европы в войну, чего Венгрия пытается избежать, призывая к прекращению огня. Он также подчеркнул, что Киев зависит от западной помощи и не имеет права требовать членства в ЕС.

"Телеграф" напоминает, что венгерский премьер Виктор Орбан – последовательный сторонник российского правителя Владимира Путина и враг Украины. Только с начала 2025 года он уже совершил ряд антиукраинских действий. Так, в начале марта Орбан осмелился выдвинуть Евросоюзу 12 требований, часть которых касается Украины и ее войны против России. Также он неоднократно требовал начать прямые переговоры ЕС и России и угрожал блокировать вступление Украины в Евросоюз. К тому же Орбан максимально коррумпирован, из-за чего постоянно происходят скандалы.