Угорщина заблокувала початок переговорів про вступ України до ЄС: у Києві відреагували

Текст заяви на підтримку України опублікували, як додаток, який підтримали 26 з 27 країн, усі члени ЄС окрім Угорщини

Проросійська Угорщина заблокувала початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Представники Будапешта заблокували спільну заяву ЄС на підтримку України, що фактично означає блокування старту переговорів про вступ.

Відповідну заяву опубліковано на сайті Європейської Ради. Зазначається, що текст заяви на підтримку України опублікували, як додаток: його підтримали 26 з 27 країн, усі члени ЄС окрім Угорщини.

У документі сказано, що Росія повинна негайно припинити війну проти України. Також у заяві анонсовано нові санкції проти РФ, 30,6 млрд євро допомоги Україні до кінця 2025 року та, особливо важливо, схвалення прогресу України на шляху до ЄС. У зв'язку з останнім пунктом Європейську комісію закликали активізувати роботу з підготовки вступу України до Євросоюзу.

Попри цю ситуацію, в Україні вже заявили, що чекають на відкриття переговорів про вступ до Євросоюзу. Відповідний допис опублікувала віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"З нетерпінням чекаємо на відкриття 1-го кластера в рамках процесу вступу. Партнери високо оцінили темпи реформ України за найскладніших обставин та запросили зробити наступні кроки в процесі вступу. Підтверджено, що 1-й кластер готовий до відкриття", – сказано у повідомленні.

При цьому навряд чи в Україні не знають про дії Угорщини. Тому варто припустити, що допис Стефанішиної виглядає, як тонкий натяк Євросоюзу на можливість проігнорувати позицію Будапешта та почати з Україною переговори попри обурення режиму Орбана.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини, друг Путіна Віктор Орбан заявив, що вступ України до Європейського Союзу призведе до ще глибшого залучення Європи у війну, чого Угорщина намагається уникнути, закликаючи до припинення вогню. Він також підкреслив, що Київ залежний від західної допомоги й не має права вимагати членства в ЄС.

Тим часом Німеччина готова розглянути варіант припинення фінансової підтримки Словаччини та Угорщини з боку Європейського Союзу, якщо вони й надалі будуть ухилятися від виконання узгодженого курсу ЄС, або саботувати його рішення. Уряди Віктора Орбана та Роберта Фіцо ризикують залишитися без грошей взагалі. Також Угорщина через політику проросійського уряду Віктора Орбана ризикує потрапити у політичну ізоляцію в Європейському Союзі. Країну збираються позбавити права голосу при прийнятті рішень, причиною вказано порушення цінностей ЄС.

"Телеграф" нагадує, що угорський прем'єр Віктор Орбан – послідовний прибічник російського правителя Володимира Путіна та ворог України. Тільки з початку 2025 року він вже вчинив низку антиукраїнських дій. Так, на початку березня Орбан насмілився висунути Євросоюзу 12 вимог, частина з яких стосується України та її війни проти Росії. Також він неодноразово вимагав почати прямі переговори ЄС та Росії, та погрожував блокувати вступ України до Євросоюзу. До того ж, Орбан максимально корумпований, через що постійно відбуваються скандали.