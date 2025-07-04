Деколонізація РФ — це міф? Експерт пояснив, чому розпад країни-агресорки наразі є малоймовірним

Прогнозувати великі політичні злами практично неможливо

Попри те, що ідею деколонізації Росії підтримують Україна та низка західних інституцій, які вбачають у цьому шлях до демократії та безпеки у світі, не всі експерти поділяють оптимізм, щодо її реального розпаду найближчим часом. Один із них — колишній міністр молоді та спорту України, керівник проєкту "Інформаційна оборона" Фонду "Відкрита політика" Ігор Жданов.

Свою думку він обґрунтував під час панельної дискусії "Деколонізація росії як пріоритет стратегії оборонної демократії для України", передає "Телеграф".

За його словами, цей процес є нереалістичним, оскільки деколонізація може стосуватися лише колонізованих народів, а не самого колонізатора. Відтак суспільству потрібно бути реалістами: у Росії наразі немає жодних передумов до реальних змін.

Жданов вважає, що існують три основні причини, які унеможливлюють деколонізацію РФ зараз.

"Перше — відсутність потужної опозиції. Чи існує вона сьогодні в Росії? На жаль, вона або перебуває в еміграції, або є слабкою, розрізненою і, головне, не готова до радикального перегляду політики. Вона здебільшого проросійська й проімперська", — говорить він.

Друга причина полягає у тому, що всередині самої РФ немає активної збройної боротьби. За його словами, Російський Добровольчий корпус (більше відомий як РДК), який воює проти путінської Росії, не має зв’язку з російською опозицією.

"По-третє, у регіонах Росії дуже слабкі національні рухи. Навіть у республіках, де є національна інтелігенція чи демократичні ініціативи — як на Кавказі чи в Татарстані — наразі не видно готовності до рішучих дій", — вважає керівник проєкту "Інформаційна оборона".

Хоча попри скепсис, Жданов визнає, що історія не раз доводила, що прогнозувати великі політичні злами практично неможливо. До прикладу, у березні 1991 року приблизно 80% громадян на референдумі проголосували за збереження Радянського Союзу, а вже наприкінці року його не стало. Жоден політолог — ані американський, ані радянський — не зміг передбачити цього.

Так само, за його словами, важко передбачити, як могли б розвиватися події якби похід Євгена Пригожина та його приватної військової компанії "Вагнер" у червні 2023 року не зупинився, а дійсно дійшов до Москви. Зрештою це було збройним виступом проти військового російського керівництва.

"Чи збереглася б тоді Росія як держава в її нинішньому вигляді? Чи, навпаки, там би закріпилася ще жорсткіша диктатура?" — ставить риторичне питання Жданов.

Він підсумував, що так чи інакше, основне завдання для України — не гадати про майбутнє Росії, а зосередитися на власній обороні, демократії та розвитку. А спецслужби — вони вже роблять те, що потрібно, зокрема і на території Росії.