Деколонизация РФ – это миф? Эксперт объяснил, почему распад страны-агрессорки сейчас маловероятен

Прогнозировать крупные политические изломы практически невозможно

Несмотря на то, что идею деколонизации России поддерживают Украина и ряд западных институтов, которые видят в этом путь к демократии и безопасности в мире, не все эксперты разделяют оптимизм относительно ее реального распада в ближайшее время. Один из них — бывший министр молодежи и спорта Украины, руководитель проекта "Информационная оборона" Фонда "Открытая политика" Игорь Жданов.

Свое мнение он обосновал во время панельной дискуссии "Деколонизация России как приоритет стратегии оборонной демократии для Украины", передает "Телеграф".

По его словам, этот процесс нереалистичен, поскольку деколонизация может касаться только колонизированных народов, а не самого колонизатора. Следовательно, обществу нужно быть реалистами: в России сейчас нет никаких предпосылок к реальным изменениям.

Жданов считает, что существуют три основные причины, которые делают невозможным деколонизацию РФ сейчас.

"Первое — отсутствие мощной оппозиции. Существует ли она сегодня в России? К сожалению, она либо находится в эмиграции, либо слаба, разрознена и, главное, не готова к радикальному пересмотру политики. Она в основном пророссийская и проимперская", — говорит он.

Вторая причина состоит в том, что внутри самой РФ нет активной вооруженной борьбы. По его словам, Российский Добровольческий корпус (больше известный как РДК), воюющий против путинской России, не имеет связи с российской оппозицией.

"В-третьих, в регионах России очень слабые национальные движения. Даже в республиках, где есть национальная интеллигенция или демократические инициативы — как на Кавказе или в Татарстане — пока не видна готовность к решительным действиям", — считает руководитель проекта "Информационная оборона".

Хотя, несмотря на скепсис, Жданов признает, что история не раз доказывала, что прогнозировать большие политические изломы практически невозможно. К примеру, в марте 1991 года около 80% граждан на референдуме проголосовали за сохранение Советского Союза, а уже в конце года его не стало. Ни один политолог — ни американский, ни советский — не смог предвидеть этого.

Так же, по его словам, трудно предсказать, как могли бы развиваться события, если бы поход Евгения Пригожина и его частной военной компании "Вагнер" в июне 2023 года не остановился, а действительно дошел до Москвы. В конце концов, это было вооруженным выступлением против военного российского руководства.

"Сохранилась ли тогда Россия как государство в ее нынешнем виде? Или, наоборот, там бы закрепилась еще более жесткая диктатура?" — задает риторический вопрос Жданов.

Он подытожил, что так или иначе основная задача для Украины — не гадать о будущем России, а сосредоточиться на собственной обороне, демократии и развитии. А спецслужбы они уже делают то, что нужно, в том числе и на территории России.