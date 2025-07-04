Як Україна має змінити стратегію співпраці з Трампом: дипломат назвав основні кроки

Трамп шукає компроміс із Путіним без надмірного тиску, щоб не загнати Росію в глухий кут

Україна зараз має визначити чітку й ефективну стратегію роботи з президентом США Дональдом Трампом, адже саме від цього залежить підтримка з боку його країни в умовах складної міжнародної ситуації. Разом із європейськими партнерами варто донести до нього суть кремлівських маніпуляцій, які лідер Вашингтона може не до кінця усвідомлювати.

Про це заявив дипломат, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в етері "Говорить великий Львів". За словами експерта, наразі нашій країні важливо показати Трампу, що час може працювати на його користь, але це потребує активної позиції й стратегічного підходу.

Окремо він наголосив на важливості переконати очільника Вашингтона, що час у нинішній ситуації є ключовим ресурсом. Цей ресурс можна використати для досягнення результатів на майбутніх проміжних виборах, що має стати для Трампа стимулом діяти вже зараз, а не відкладати важливі рішення.

Клімкін також наголосив, що Трамп прагне домовленостей із Путіним, але без надмірного тиску — він хоче компромісу, який не поставить Росію в крайні умови. Водночас Україні потрібно разом із європейськими партнерами пояснити нюанси маніпуляцій Кремля, які Трамп може не до кінця розуміти, і підкреслити, що справжня сила — не лише в часі, а й у підтримці з боку західних союзників.

Клімкін зауважив, що після ухвалення важливого внутрішньополітичного закону у США значна частина конгресменів і сенаторів, які підтримують Україну, можуть вплинути на рішення Білого дому. На його думку, важливо, аби ці політики донесли свою позицію — не обов'язково публічно, але так, "щоб вона була почута".

"Чи розуміє Трамп ментальність Путіна навіть після декількох розмов, які він вважає непоганими? Ми зможемо подивитися найближчим часом", — заявив ексміністр закордонних справ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Павло Клімкін пояснив справжню ціль розмови президентів США та Росії. На його думку, Трамп прагне не стільки вплинути на Путіна, скільки зрозуміти його логіку та сформувати довгострокову стратегію.