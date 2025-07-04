Де Путін? Трамп виступив з несподіваною заявою

Свою думку американський президент висловив уже після масованої атаки по Україні

Президент США Дональд Трамп продовжує критикувати російського лідера Володимира Путіна після телефонної розмови, проведеної напередодні, 3 липня. Зокрема політик повторився, що дуже розчарований цією бесідою, під час якої російська сторона фактично відмовилася зупинити вогонь по Україні. За словами Трампа, Путін, схоже, не хоче завершувати війну.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами після повернення до Вашингтона з поїздки до Айови, передає Reuters.

"Чесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто… немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано. Справді. Просто кажу як є — він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну", — підкреслив Дональд Трамп.

Слід зазначити, що пояснювати сенс слів про відсутність Путіна американський президент не став. Можливо, мова йде про відсутність зацікавленості президента Росії (і відповідно його "відсутність") у переговорах, а, можливо — про глибину розчарування Трампа у Путіні як в людині.

Також Дональд Трамп анонсував телефонну розмову із українським президентом Володимиром Зеленським. Вона запланована на п'ятницю, 4 липня.

Додамо, що масована атака по Україні в ніч на 4 липня розпочалася майже одночасно із завершенням телефонної бесіди Трампа і Путіна. Серед тем, котрі вони обговорювали, були і війна в Україні, і ситуація в Ірані. Однак американський президент залишився незадоволений результатом розмови.

"Телеграф" розповідав, що цієї ночі росіяни атакували Україну понад 500 повітряними цілями, більшість із яких летіли на Київ. У столиці відомо про щонайменше 23 поранених, є багато руйнувань. Через масштабні пожежі у Києві серйозно зіпсувалася якість повітря. Президент Зеленський, реагуючи на обстріл, заявив, що Путін демонстративно атакував Україну після розмови із Трампом, демонструючи, що "не збирається закінчувати війну й терор".