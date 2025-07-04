Мета Трампа – не переконати Путіна: ексміністр пояснив справжню ціль розмови президентів

Глава США розуміє, що час в боротьбі з Путіним, на його стороні

У четвер, 3 липня, відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Бесіда тривала майже годину та охоплювала питання України, Близького Сходу й двосторонніх відносин.

Про це заявив міністр закордонних справ України у 2014–2019 роках Павло Клімкін. На його думку, Трамп намагається не впливати на Путіна, а зрозуміти його логіку й побудувати довгострокову стратегію.

"Я думаю, що Трамп прекрасно розуміє, щонайменше на зараз, що хоче Путін. Мета Трампа — не переконувати Путіна на кожному етапі, а зрозуміти, що він хоче і визначити подальшу стратегію", — сказав Клімкін.

За його словами, під час розмови лідери обговорювали не лише Україну. "Вони говорили не тільки про нас, вони говорили і про Близький Схід, думаю, що і про інші, наприклад, двосторонні питання", — зазначив дипломат.

Клімкін звернув увагу на важливий контекст: ухвалення рекордного бюджету США на оборону, нові проєкти на кшталт "Золотого купола", а також рішення саміту НАТО щодо збільшення інвестицій у безпеку Європи. Це, за його словами, формує нову безпекову реальність.

"За сьогоднішнє голосування фактично пройшов рекордний бюджет, і на Пентагон йде трильйон доларів. Починаються проєкти такі як Золотий купол, і на саміті НАТО погоджені нові, підвищені варіанти інвестування в оборону в Європі. Ніхто не знає, скільки це буде реально, але точно буде більше", — підкреслив він.

Це, на думку Клімкіна, не є початком нової гонки озброєнь, але вказує на зміну глобального безпекового ландшафту, на тлі чого Трамп бачить час як свого союзника.

"Починається нова, не гонка озброєнь, але скоріше безпекова реальність. І в ситуації, коли російська економіка ще не шкутильгає, на жаль, але тим не менше видихається, Трамп прекрасно розуміє, що час на його стороні", — пояснив він.

Однак, застеріг дипломат, ця логіка не працює для України. "Проблема тільки в тому, що для нас годинник іде абсолютно іншим кшталтом, ніж для Трампа. От у чому фундаментальна проблема", — резюмував Клімкін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову у пʼятницю, 4 липня. Спілкування тривало близько 40 хвилин.