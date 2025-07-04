Как Украина должна изменить стратегию сотрудничества с Трампом: дипломат назвал основные шаги

Трамп ищет компромисс с Путиным без чрезмерного давления, чтобы не загнать Россию в тупик

Украина должна определить четкую и эффективную стратегию работы с президентом США Дональдом Трампом, ведь именно от этого зависит поддержка со стороны его страны в условиях сложной международной ситуации. Вместе с европейскими партнерами следует донести до него суть кремлевских манипуляций, которые лидер Вашингтона может не до конца осознавать.

Об этом заявил дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Говорит великий Львов". По словам эксперта, сейчас нашей стране важно показать Трампу, что время может работать в его пользу, но это требует активной позиции и стратегического подхода.

Отдельно он подчеркнул важность убедить главу Вашингтона, что время в нынешней ситуации является ключевым ресурсом. Этот ресурс можно использовать для достижения результатов на предстоящих промежуточных выборах, что должно стать для Трампа стимулом действовать уже сейчас, а не откладывать важные решения.

Климкин также подчеркнул, что Трамп стремится к договоренностям с Путиным, но без чрезмерного давления — он хочет компромисса, который не поставит Россию в крайние условия. Вместе с тем, Украине нужно вместе с европейскими партнерами объяснить нюансы манипуляций Кремля, которые Трамп может не до конца понимать, и подчеркнуть, что настоящая сила — не только во времени, но и в поддержке со стороны западных союзников.

Климкин отметил, что после принятия важного внутриполитического закона в США значительная часть поддерживающих Украину конгрессменов и сенаторов могут повлиять на решение Белого дома. По его мнению, важно, чтобы эти политики донесли свою позицию — не обязательно публично, но так, чтобы она была услышана.

"Понимает ли Трамп ментальность Путина даже после нескольких разговоров, которые он считает неплохими? Мы сможем посмотреть в ближайшее время", — заявил экс-министр.

Ранее Телеграф сообщал, что Павел Климкин объяснил настоящую цель разговора президентов США и России. По его мнению, Трамп стремится не столько повлиять на Путина, сколько понять его логику и сформировать долгосрочную стратегию.