Йому потрібен досвід. Бабченко пояснив, хто може стати "темною конячкою" на виборах президента України

Україна тримається лише завдяки внутрішньому стрижню

По закінченні війни з Росією в Україні мають пройти парламентські та президентські вибори. Головними конкурентами на них будуть нинішній глава держави Володимир Зеленський, п’ятий президент (2014-2019) Петро Порошенко та посол України у Великій Британії, екс-главком ЗСУ Валерій Залужний.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів опозиційний російський журналіст, блогер та військовий кореспондент Аркадій Бабченко. Він пояснив, хто з них може стати "темною конячкою".

Більше читайте у публікації: "На виборах Україну чекають три варіанти, а справжня війна розпочнеться через п’ять років — інтерв’ю з Аркадієм Бабченком".

— Що буде за Зеленського ми з вами бачимо і розуміємо. Що буде за Порошенка, ми з вами вже бачили: "Армія. Мова. Віра", будівництво армії, розробка "Стугни", "Вільхи", "Грома", "Нептуна", "Богдани". Це ось два крайні варіанти, — каже опозиціонер.

На його думку, Зеленський — не найгірший варіант, адже на втомі суспільства зможе зіграти хтось на кшталт Арестовича.

— Мовляв, давайте домовлятися, не будемо забороняти російську мову, насаджувати цю "бандерівщину", втомилися від війни, поганий мир кращий за хорошу війну тощо. Можливо. Адже що не кажи, як не розкручуй патріотизм, а країна втомлюється від війни і два роки — це межа, а три — це зовсім межа-межа. Зараз Україна лише завдяки своєму внутрішньому стрижню витримує ці три з половиною роки і вже сягає втоми, — вважає журналіст.

За його словами, третій варіант — Залужний.

— Яким президентом буде Залужний, ми не знаємо. Як дипломат він, мабуть, не такий уже й поганий. Він не виблискує на дипломатичній ниві так, як виблискував на військовій, але і не секс-коуч в Болгарії. Йому потрібен досвід. Але чи достатньо в нього зараз досвіду, політичних скіллів, щоб керувати воюючою державою — цього ми не знаємо. Це "темна конячка". Можна спробувати поставити на неї, можливо, вона зіграє, а можливо, й ні. Можливо, вона зіграє так, що ви взагалі волати будете, — підсумував Аркадій Бабченко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому Путін не оголосив загальну мобілізацію у Росії.