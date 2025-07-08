Ему нужен опыт. Бабченко объяснил, кто может стать "темной лошадкой" на выборах президента Украины

Украина держится только благодаря внутреннему стержню

По окончании войны в Украине должны будут пройти парламентские и президентские выборы. Главными конкурентами на них будут нынешний глава государства Владимир Зеленский, пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко и посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал оппозиционный российский журналист, блогер и военный корреспондент Аркадий Бабченко. Он объяснил, кто из них может стать "темной лошадкой".

Больше читайте в публикации: "На выборах Украину ждут три варианта, а настоящая война начнется через пять лет — интервью с Аркадием Бабченко".

— Что будет при Зеленском мы с вами видим и понимаем. Что будет при Порошенко мы с вами уже видели: "Армія. Мова. Віра", строительство армии, разработка "Стугны", "Ольхи", "Грома", "Нептуна", "Богданы". Это вот два крайних варианта, — говорит оппозиционер.

По его мнению, Зеленский — не худший вариант, ведь на усталости общества сможет сыграть кто-то типа Арестовича.

— Мол, давайте договариваться, не будем запрещать русский язык, не будем насаждать эту "бандеровщину", устали от войны, плохой мир лучше хорошей войны и так далее. Возможно. Ведь что ни говори, как ни раскручивай патриотизм, а страна устает от войны и два года — это предел, а три — это совсем предел-предел. Сейчас Украина только благодаря своему внутреннему стержню выдерживает эти три с половиной года и уже доходит до предела усталости, — считает журналист.

По его словам, третий вариант — Залужный.

— Каким президентом будет Залужный мы не знаем. Как дипломат он, видимо, не так уж и плох. Он не блещет на дипломатическом поприще так, как блистал на военном, но и не секс-коуч в Болгарии. Ему нужен опыт. Но достаточно ли у него сейчас опыта, политических скиллов, чтобы руководить воюющим государством — этого мы с вами не знаем. Это "темная лошадка". Можно попробовать поставить на нее, может быть, она сыграет, а может быть, и нет. Может быть, она сыграет так, что вы взвоете вообще, — подытожил Аркадий Бабченко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему Путин не объявил всеобщую мобилизацию в России.