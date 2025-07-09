Зеленський пояснив, чому переговори з Росією не проходять у Ватикані

Наприкінці розмови Зеленський запросив Лева XIV приїхати до України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Папою Римським Левом ХІV 9 липня. Під час саміту стало відомо, чому переговори з Російською Федерацією не відбуваються у Ватикані.

Такий допис український лідер опублікував у своєму Telegram-каналі. На зустрічі він висловив вдячність Папі Римському Леву ХІV за теплу зустріч і змістовну розмову, підкресливши важливість підтримки та молитв за мир.

Зустріч Зеленського і Лева ХІV

Президент наголосив на відкритості та реальності проведення переговорів на найвищому рівні у Ватикані з метою зупинити російську агресію та досягти стійкого й справжнього миру. Проте, за словами Зеленського, наразі всі мирні ініціативи, зокрема й ця, відкидаються виключно Кремлем. Україна ж залишається відкритою до діалогу за участю Ватикану для досягнення миру.

"Будемо й надалі нарощувати глобальну солідарність, щоб дипломатія все ж таки могла спрацювати", — написав політик.

Він також висловив Папі особливу подяку за підтримку українських дітей, яких повернули з російської неволі. Ці діти отримали можливість реабілітації та відпочинку в Італії. Також сторони обговорили подальші кроки Ватикану щодо повернення дітей, викрадених Росією.

На завершення діалогу Зеленський запросив Лева ХІV відвідати Україну.

Зустріч Зеленського і Лева ХІV

Зустріч Зеленського і Лева ХІV

Зустріч Зеленського і Лева ХІV

Нагадаємо, у травні Ватикан оголосив нового Папу Римського. Тисячі вірян на площі Святого Петра побачили білий дим з димаря базиліки, що сигналізував про завершення конклаву кардиналів. Після вибору наступника Святого Престолу, який відбувся після смерті Папи Франциска, католицький світ отримав нового духовного очільника — Роберта Прево, кардинала зі США. Він став першим американським понтифіком в історії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Папа Римський Лев XIV провів особисту зустріч із Володимиром Зеленським, тимчасово перервавши інавгураційну месу 18 травня.