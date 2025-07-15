В Сенате прекратили продвижение законопроекта Грэмма о санкциях против России: что произошло

Решение называют временным — поскольку Трамп сделал заявление на этот счет

В Сенате США приостановили продвижение законопроекта сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, в котором предусматриваются санкции против России и наказание для покупателей российских энергоресурсов. Впрочем, уверяется, что это временное решение, связанное с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на заявление лидера республиканского большинства в Сенате Джона Туна. Сенатор сказал журналистам, что заявление Трампа по поводу 50 дней для России на достижение мирного соглашения отражает желание президента действовать в вопросе санкций самостоятельно.

"Если в какой-то момент президент придет к выводу, что это имеет смысл и придаст ценности и рычаги влияния, которые ему нужны на переговорах для продвижения законопроекта, тогда мы сделаем это. Мы будем готовы", — сказал он, комментируя судьбу законопроекта.

При этом авторы законопроекта, сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, поддержали идею Трампа, что тарифы в 500% не нужны. По словам Трампа, тарифы в 100%, предложенные президентом, выполнят эту же функцию, сенаторы согласились с ним.

"Окончательным молотом, который положит конец этой войне, станут тарифы против таких стран, как Китай, Индия и Бразилия, которые поддерживают военную машину Путина, покупая дешевые российские нефть и газ. Цель не в том, чтобы увеличить тарифы и санкции — цель в том, чтобы заставить Путина сесть за стол мирных переговоров", – говорится в совместном заявлении Грэма и Блюменталя.

Напомним, что 14 июля Трамп заявил, что США и НАТО достигли соглашения о поставках оружия Украине на средства Европы. Известно, что США собираются через НАТО продать вооружение примерно на 10 млрд долларов, большая часть из этого объема уйдет Украине. Кроме того, Россию и страны, которые покупают российские энергоресурсы или оказывают России помощь, ждут огромные тарифы, если Кремль не пойдет на дипломатическое урегулирование в течение 50 дней.

Также ранее стало известно, что Трамп впервые за время второй каденции планирует выслать Украине пакет военной помощи стоимостью в сотни миллионов долларов. Деньги поступят из фонда президентских полномочий (PDA), в котором остались миллиарды долларов, полученные Трампом в "наследство" от его предшественника, 46-го президента США Джозефа Байдена.