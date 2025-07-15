Дотисли? Фіцо зізнався у шантажі та визнав, що доведеться розблокувати санкції проти Росії

При цьому Фіцо заявив, що залишає за собою право продовжити блокувати 18-й пакет санкцій проти Росії

Проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо визнав, що йому доведеться розблокувати новий, 18-й пакет санкцій проти Росії, який планує ухвалити Європейський Союз. Вибору Словаччині, поскаржився він, просто не залишили.

Про це Фіцо заявив у звернення ввечері 14 липня. Він поскаржився, що Словаччина не зможе заблокувати заборону імпорту російського газу до Європейського Союзу, яка почне діяти з січня 2028 року. Рішення там ухвалюється кваліфікованою більшістю, тобто думка Братислави з цього приводу нікого не цікавить.

"Щоб щось виграти, ми поєднали цей імбецильний проєкт Комісії з проєктом 18-го пакета санкцій проти Росії, для якого потрібна одностайність", – заявив він, таким чином відкрито визнавши, що шантажує ЄС.

Фіцо додав, що отримав від Єврокомісії письмовий проєкт надання Словаччині гарантій щодо російського газу, якщо Братислава припинить блокувати 18-й пакет. Переговори, що його словами, "наблизилися до фіналу".

"Пропозицію гарантії Комісії я надсилаю головам усіх відповідних політичних партій і чекаю від них відповіді… Часу в нас небагато, тому що проєкт гарантій я отримав лише щойно, а завтра ми наближаємося до фіналу. Якщо не завтра, то в середу або п'ятницю", – змушений був визнати друг російського правителя Володимира Путіна.

Проте все одно Фіцо спробував погрожувати. Так, наприкінці звернення він заявив, що залишає за собою право продовжити блокувати 18-й пакет санкцій проти Росії. Але, за його словами, цього варіанту варто було б уникнути, оскільки це нібито спричинило б "цирк, шантаж європейських фондів і спробу повалити легітимний уряд Словаччини та замінити його слухняним".

Зазначимо, що під час саміту 26 червня Європейський Союз не зміг ухвалити новий, вже 18-й пакет санкцій проти Росії. Перепоною стала позиція Словаччини, яка заблокувала санкційний пакет, через що було констатовано відсутність консенсусу. Трохи пізніше стало відомо, що опір Словаччини начебто вдалося придушити, але чергова спроба ухвалення пакета знов провалилася — при цьому стало відомо, що Фіцо наказав представнику країни блокувати пакет постійно.

Зараз ведеться робота над тим, щоб змусити Словаччину відмовитися від блокування вже погоджених жорстких заходів ЄС, націлених на енергетичний і банківський сектори російської економіки. Більше про це читайте у публікації: "Поки Європа йде на "канікули", чого чекати Україні? Інсайди з Брюсселю, позитивні і негативні".